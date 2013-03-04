چهار میلیارد ریال به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی فیروزکوه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه پیش از ظهر دوشنبه با حضور محمد موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری فیروزکوه، معاونان فرماندار و دهیار و اعضای شورای بیش از 30 روستای شهرستان فیروزکوه در هیئت قمر بنی هاشم برگزار شد.

محمد موسوی در این نشست اظهار داشت: نباید به بخش کشاورزی صرفاً نگاه اقتصادی داشته باشیم، بلکه کشاورزی تأمین امنیت غذایی برای مردم است .

وی از اهداف کشاورزی به تأمین امنیت غذایی اشاره کرد و افزود: از سال 57 تا کنون جمعیت کشور دو برابر شده و تولید محصولات کشاورزی به چهار برابر 23 میلیون تن که قبلاً بوده برابر رسیده است و در حال حاضر 95 درصد از مصرف کشاورزی کشورمان در ایران تولید می شود که در سال گذشته تراز صادرات بیشتر از واردات بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان تهران چند راهبرد برای کشاورزی تعریف کرد و عنوان داشت: از جمله راهبردها برای کشاورزی تقویت زیر ساختهاست، به عنوان مثال آبیاری تحت فشار زمینهای کشاورزی به 18 هزار هکتار رسیده است و در این یک و نیم سال برابر با 50 سال گذشته زمینهای کشاورزی تحت آبیاری قطره ای قرار گرفته است .

500 واحد تولیدی سنتی در استان تهران به واحد صنعتی تبدیل شده است

وی از دیگر راهبردهای بخش کشاورزی به اقتصادی کردن تولید اشاره کرد و گفت: دو هزار و 300 واحد تولیدی در استان از سوخت نفت استفاده می کردند که در حال حاضر سوخت گاز جایگزین آن شده و همچنین 500 واحد تولیدی سنتی به صنعتی تبدیل شده است .

موسوی در بخش دیگری از سخنانش به کشاورزان در مورد سلامت تولیدات، کیفیت حداکثری تولید و حداقل قیمت تمام شده محصول توصیه کرد.

وی کشاورزی را در کشور مهم دانست و تصریح کرد: کشاورزی تنها با پنج درصد اعتبار، 25 درصد اشتغالزایی کشور را دارد .

51 درصد از اعتبار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را کشاورزان تأمین می کنند

این مسئول صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را متعلق به کشاورزان دانست و اضافه کرد: 49 درصد از اعتبار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط دولت و 51 درصد توسط کشاورزان تأمین شده است و طبق وعده ای که به کشاورزان فیروزکوه داده بودیم در 13 اسفندماه چهار میلیارد ریال سهم آورده دولت را به حساب این صندوق در فیروزکوه واریز کردیم و امید است با توجه به انتخاب افرادی دلسوز برای این صندوق بتوانیم صندوقی پویا در این شهرستان داشته باشیم.

وی سهم استان تهران در بخش کشاورزی و دامداری را بسیار مطلوب دانست و اظهار داشت: 12 درصد شیر کشور در استان تهران تولید می شود که رتبه اول را در کشور دارد و همچنین 10 درصد تولید گوشت قرمز در استان تهران است که در این زمینه هم رتبه اول را دارا هستیم.

فیروزکوه رتبه اول طرح توسعه کشاورزی استان را دارد

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران طرح توسعه کشاورزی در فیروزکوه را بسیار مطلوب و اولین در استان دانست و افزود: در حال حاضر 600 هکتار زمین به 200 نفر از تحصیل کرده ها و افراد بیکار با اعتبار 185 میلیارد ریال در منطقه لزور و اهنز پرداخت شده است و دو هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در دست مطالعه است.

سرپرست فرمانداری فیروزکوه نیز در این نشست بیان داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را مدیران دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات پیش روی کشاورزان و تسریع در اهداف کشاورزان برنامه ریزی کردند و این صندوق امروز با انتخاب اعضای هیئت مؤسس تشکیل خواهد شد.

ابوالقاسم مهری افزود: بخش کشاورزی یکی از شاخصهای مهم کشور به شمار می آید و دولت برای اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی کمترین سود را از کشاورزان می گیرد .

وی به کشاورزان با این نوید که فرمانداری فیروزکوه با همه عوامل اجرایی بی صبرانه در خدمت کشاورزان است، عنوان کرد: امید است که تمامی اعتبارات کشاورزی این شهرستان را جذب کنیم و اعتباری به مرکز برنگردد .

کشاورزان با جدیت و دلگرمی اهداف خود را پیش ببرند

مهری در ادامه از کشاورزان خواست با جدیت و دلگرمی اهداف خود را پیش ببرند و تکنولوژی جدید را مد نظر دهند و به سمت عمل گرایی حرکت کنند.

وی یادآور شد: همان طور که این شهرستان در بسیاری از زمینه ها در استان مقام خوبی دارد در بخش کشاورزی نیز می توانیم با توجه به وسعت زیاد، شهرستان نمونه و الگو در استان تهران باشیم.

سرپرست فرمانداری فیروزکوه به بحث تنظیم بازار نیز اشاره ای داشت و گفت: با توجه به فرا رسیدن سال نو نمایشگاه بهاره ای در شهرستانها و روستاها تدارک دیدیم و مایحتاج مردم را ارائه کرده ایم و همچنین از تولیدات محصولات کشاورزان شهرستان نیز با قیمت مناسب عرضه می کنیم که کمکی به کشاورزان شود.

کاندیداهای انتخابات در دادن وعده ها به مردم زیاده روی نکنند

وی در پایان به بحث برگزاری سه انتخابات در سطح شهرستان سال آینده اشاره کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید دقت لازم را داشته باشند تا جانب داری نسبت به کاندیداها نداشته باشند و مردم نیز باید با حضورشان این انتخابات را پرشور تر از گذشته برگزار کنند و همچنین کاندیداها در هنگام تبلیغات انتخابات در دادن وعده ها به مردم زیاده روی نکنند و با توجه به شرایط شهرستان و کشور توقع مردم را بالا نبرند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم انتخابات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار شد که 19 نفر هیئت مؤسس و چهار نفر بازرس از میان کشاورزان و دامداران انتخاب شدند.