کعبی و رحمانی دست از مصاحبه بکشند/ خوشحالی مردم برایم بهترین رکورد بود!

علی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این هفته صنعت نفت با داماش گیلان، اظهار داشت: تمریناتمان را برای این بازی از روز یکشنبه شروع کردیم و چهارشنبه هم عازم رشت میشویم. شناخت خوبی از داماش داریم و برای گرفتن امتیاز به میدان میرویم. قبل از بازی دو جلسه در رشت تمرین میکنیم تا با وضعیت چمن مصنوعی هم آشنا شویم.
وی با اشاره به اتفاقاتی که برای داماش رقم خورده و برکناری حمید درخشان سرمربی این تیم، تاکید کرد: ما درگیر مسائل داماش نمیشویم. خودمان مدتی در این شرایط بودهایم و تازه از این مسائل جدا شدهایم. شاید این اتفاقات باعث بهبود وضعیت داماش بشود. به هر حال امیدوارم داماش هم خودش را زود جمع و جور کند چون دوست نداریم هیچ تیمی در ایران لطمه بخورد!
سرمربی صنعت نفت همچنین در خصوص پیروزی هفته گذشته این تیم برابر فولاد و اینکه موفق شده است رکورد شکست ناپذیری فولاد را بشکند،گفت: بهترین رکورد برای من این بود که مردم آبادان خوشحال ورزشگاه را ترک کردند. مردم بعد از آن بازی و به خاطر پیروزی تیم ما بعد از هفتهها، احساس عجیبی داشتند. البته باز هم تاکید میکنم که فولاد و نفت بدموقع به هم خوردند.
فیروزی در پاسخ به سئوالی مبنی بر درگیری حسین کعبی با بختیار رحمانی کاپیتان فولاد خوزستان تصریح کرد: هم کعبی و هم رحمانی کاپیتان و بازیکن کلیدی تیمشان هستند. آنها باید ادامه مصاحبه علیه هم دست بکشند و به یکدیگر احترام بگذارند. امکان دارد فولاد و نفت با صحبتهای این دو بازیکن وارد حاشیه شوند و عدهای از آن سوء استفاده کنند. بختیار از حسین کعبی کوچکتر است و باید زودتر از او عذرخواهی کند. به نظرم کاپیتان فولاد بازیکن جوان و آینده داری است و بهتر است از الان وارد این حواشی نشود.
وی در پایان درباره وضعیت جسمانیاش هم با خنده گفت: پزشکان به اندازه یک گونی قرص به من دادهاند و آنها را مصرف میکنم! بعد از بازی با استقلال بیمارستان بودم و مشخص شد که مشکل قلبم نیازی به جراحی ندارد و این مشکل با دارو قابل حل است.
تیم فوتبال صنعت نفت در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه این هفته در رشت به مصاف تیم داماش میرود.
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