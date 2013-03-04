سرمربی استقلال جباری را در ترکیب اصلی قرار نداد/ یک بازیکن قهر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با صبای قم مشخص شد که مهمترین نکته قابل توجه آن نبودن مجتبی جباری در بین یازده بازیکن اصلی این بازی است. حواشی پیش از بازی این دو تیم به شرح زیر است:

* امیر قلعه‌نویی برای این بازی سیدمهدی رحمتی، علی حمودی، هاشم بیک‌زاده، امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، خسرو حیدری، آرزه، عباس محمدرضایی، ساموئل، میثم بائو و آرش برهانی را در ترکیب اصلی خود قرار داد. نبودن مجتبی جباری در ترکیب اصلی هنگام گرم کردن بازیکنان تعجب هواداران این تیم را به دنبال داشت.

* پیش از شروع بازی هواداران استقلال به تشویق محمود فکری، سهراب بختیاری‌زاده و صمد مرفاوی پرداختند.

* جایگاه طرفداران استقلال یک ساعت پیش از شروع بازی کاملا پر شده بود. طرفداران پرسپولیس که هوادار صبا در این دیدار هستند روبروی استقلالی‌ها نشته‌اند.

* ماموران حراست ورزشگاه یادگار امام(ره) همکاری خوبی با خبرنگارانی که از تهران برای پوشش این دیدار به قم رفته اند، داشته‌اند.

* میثم خسروی بازیکن تیم صبای قم بعد از این که متوجه شد در بین 18 بازیکن تیمش جایی ندارد به حالت قهر ورزشگاه را ترک کرد.