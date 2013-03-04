به گزارش خبرنگار مهر، برنامه رسمی اجلاس خبرگان طبق برنامه پیش بینی شده با قرائت آیاتی از کلام الله مجید از صبح فردا سه شنبه آغاز می شود، سپس آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری نطق خود را ارائه خواهد کرد و در ادامه نطق قبل از دستور اعضا و سپس انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان که هر دو سال یک بار صورت می گیرد، در دستور کار خواهد بود.
بررسی موضوعات اقتصادی روز جامعه بویژه موضوع گرانی ها و فشار ناشی از تورم بر مردم، انتخاب کمیته 5 نفره برای تهیه بیانیه پایانی اجلاس و انتخابات کمیسیون های خبرگان از دیگر دستور کارهای اجلاس خبرگان رهبری خواهد بود.
همچنین عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان سخنران مدعو به مدت یک ساعت در اجلاس خبرگان سخنرانی خواهد داشت و طبق آیین نامه 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان نیز در رابطه با مباحث روز اظهار نظر می کنند.
بررسی طرح های ارجاعی از سوی کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان رهبری از دیگر برنامه های اجلاس است و در خاتمه نیز بیانیه پایانی اجلاس قرائت خواهد شد.
دیدار با رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل پایان بخش اجلاس سیزدهم خبرگان رهبری خواهد بود.
آیت الله سید احمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سیزدهمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره چهارم، اظهار کرد: آیت الله مهدوی کنی هم محبوب مردم و هم محبوب خبرگان است البته سخن از کاندیداتوری است بنابراین باید در صحن مجلس خبرگان مشخص شود که چه کسی به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد.
وی در رابطه با زمزمه های کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم اما هر کسی می تواند کاندیدا شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص اهم مباحث اجلاس آتی خبرگان نیز گفت: بحث های کلان انتخابات ریاست جمهوری ،مسایل فرهنگی و سیاسی، رسیدگی به مسایل اقتصادی و معیشتی و علاج گرانی ها از جمله موضوعاتی است که اعضای مجلس خبرگان در خصوص آن بحث و تبادل نظر خواهند داشت. همچنین در رابطه با وحدت و تحکیم آن و جلوگیری از رخ دادن اتفاقاتی همچون مسایل پیش آمده در مجلس در روز استیضاح وزیر کار از جمله موضوعاتی است که از سوی اعضای مجلس خبرگان مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال کاندیداتوری مجدد آیت الله هاشمی رفسنجانی برای احراز ریاست مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در گفتگویی که با پدرم داشتم، آقای هاشمی تاکید کردند که حتی یک لحظه هم به احراز مجدد ریاست مجلس خبرگان رهبری فکر نکرده است.
وی افزود: آقای هاشمی گفتند که قطعا کاندیدای انتخاب ریاست مجلس خبرگان رهبری که روز سه شنبه برگزار می شود، نخواهد بود.
فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: پدرم همچنین از پذیرش ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط آیت الله مهدوی کنی، بار دیگر قدردانی و تشکر کرد.به گزارش مهر، سیزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره چهارم از ساعت 7:15 صبح فردا سه شنبه در محل مجلس قدیم آغاز خواهد شد و عصر پنج شنبه با دیدار اعضای این مجلس با رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) پایان خواهد یافت.
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