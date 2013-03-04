به گزارش خبرنگار مهر، برنامه رسمی اجلاس خبرگان طبق برنامه پیش بینی شده با قرائت آیاتی از کلام الله مجید از صبح فردا سه شنبه آغاز می شود، سپس آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری نطق خود را ارائه خواهد کرد و در ادامه نطق قبل از دستور اعضا و سپس انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان که هر دو سال یک بار صورت می گیرد، در دستور کار خواهد بود.

بررسی موضوعات اقتصادی روز جامعه بویژه موضوع گرانی ها و فشار ناشی از تورم بر مردم، انتخاب کمیته 5 نفره برای تهیه بیانیه پایانی اجلاس و انتخابات کمیسیون های خبرگان از دیگر دستور کارهای اجلاس خبرگان رهبری خواهد بود.

همچنین عزت الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان سخنران مدعو به مدت یک ساعت در اجلاس خبرگان سخنرانی خواهد داشت و طبق آیین نامه 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان نیز در رابطه با مباحث روز اظهار نظر می کنند.

بررسی طرح های ارجاعی از سوی کمیسیون آیین نامه مجلس خبرگان رهبری از دیگر برنامه های اجلاس است و در خاتمه نیز بیانیه پایانی اجلاس قرائت خواهد شد.

دیدار با رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل پایان بخش اجلاس سیزدهم خبرگان رهبری خواهد بود.

در همین رابطه عضو مجلس خبرگان رهبری درباره مطرح شدن برخی موضوعات در خصوص احتمال عدم کاندیداتوری آیت الله مهدوی کنی برای ادامه ریاست بر مجلس خبرگان، با اظهار بی اطلاعی از کاندیداتوری آیت الله هاشمی برای ریاست این دوره گفت: آیت الله مهدوی کنی حتما کاندیدای این دوره نیز خواهند بود.