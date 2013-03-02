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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

محسن هاشمی در گفتگو با مهر:

پدرم گفت یک لحظه هم به ریاست مجدد خبرگان فکر نکردم/ قدردانی هاشمی از مهدوی کنی 

پدرم گفت یک لحظه هم به ریاست مجدد خبرگان فکر نکردم/ قدردانی هاشمی از مهدوی کنی 

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته که حتی یک لحظه هم به بازگشت به ریاست مجلس خبرگان فکر نکرده است و قطعا کاندیدای ریاست مجدد بر این مجلس نخواهد شد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال کاندیداتوری مجدد آیت الله هاشمی رفسنجانی برای احراز ریاست مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در گفتگویی که با پدرم داشتم، آقای هاشمی تاکید کردند که حتی یک لحظه هم به احراز مجدد ریاست مجلس خبرگان رهبری فکر نکرده است.

وی افزود: آقای هاشمی گفتند که قطعا کاندیدای انتخاب ریاست مجلس خبرگان رهبری که روز سه شنبه برگزار می شود، نخواهد بود.

فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: پدرم همچنین از پذیرش ریاست مجلس خبرگان رهبری توسط آیت الله مهدوی کنی، بار دیگر قدردانی و تشکر کرد.

همچنین محمد هاشمی، برادر و رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با خبرنگار مهر از کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان ابراز بی اطلاعی کرد.

وی گفت: به عنوان رئیس دفتر آقای هاشمی می گویم که از کاندیداتوری وی در انتخابات مجلس خبرگان اطلاعی ندارم. 

کد مطلب 2009596

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