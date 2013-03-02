محسن هاشمی در گفتگو با مهر: پدرم گفت یک لحظه هم به ریاست مجدد خبرگان فکر نکردم/ قدردانی هاشمی از مهدوی کنی

فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته که حتی یک لحظه هم به بازگشت به ریاست مجلس خبرگان فکر نکرده است و قطعا کاندیدای ریاست مجدد بر این مجلس نخواهد شد.