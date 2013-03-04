به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در دیدار با روسای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته از سوی این دانشگاه‌ها، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از نعمات ارزشمند انقلاب است که باید از ظرفیت‌های این دانشگاه برای توسعه علمی کشور استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در فضای کنونی جهان، کشوری می‌تواند موفق باشد که بتواند علم را مدیریت کند، افزود: علم یعنی کشف و شناخت که بخشی از از آن در حوزه شناخت است که به علوم انسانی مشهور است و بخش دیگری از آن زیر ساخت های نظام آفرینش را مشخص می کند و تولید محصول می کندو نیازمندیهای انسان را با کشف و تلفیق پدیدها به شکل فناوری تبدیل می کند.

امام جمعه بوشهر در ادامه بیان داشت: بنابراین علم هم بینایی است و هم دانایی و هم موجب رفاه و آسایش و اقتدار در صحنه‌های ملی و فرا ملی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور ما در حال حاضر کشور جوانی است و داوطلبان زیادی برای تحصیل علم و دانش دارد، دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از نعمت‌های انقلاب اسلامی دانست که می‌تواند نقش موثری در تولید علم داشته باشد.

استان بوشهر باید علم محور شود

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به پتانسیل‌های بسیار مناسب استان فرمودند : با تلاش‌های شما و دیگر دانشگاه‌ها، بوشهر باید به قطب آموزش عالی منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

وی اضافه کرد: استان بوشهر باید علم محور شود و در مسیر توسعه و پیشرفت باید افق‌های بلندی را در نظر گرفت تا بتوانیم در منطقه تاثیر گذار باشیم .

امام جمعه بوشهر همچنین بر ساخت معماری دانشگاه‌های با حفظ فرهنگ های اصیل ایرانی اسلامی و با بهترین امکانت تاکید کرد و بیان داشت: در افق 10 تا 20 سا ل آینده باید جزو پنج کشور مقتدر علمی جهان قرار گیریم و این امر انجام می‌پذیرد زیرا که ایران اسلامی به صورت تاریخی نیز دارای این استعداد است.

آیت الله صفایی بوشهری در پایان گفت: استان بوشهر از دیر باز در عرصه علم و فناوری مستعد بوده است و امیدوارم با تلاش‌های شما عزیزان در عرصه‌های تولید علم و فناوری و با توجه به پتانسیل‌های استان شاهد تحولات عظیم و خودکفایی علمی و مرجعیت علمی در کشور باشیم.