تشکیل واحدهای مردمی برای حمایت از حرم حضرت زینب(س)/ تجمع حمایت از اسد در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) اعلام کرد: دانشجویان سوری مقیم فرانسه و تعدادی از شهروندان فرانسوی تجمعی در همبستگی با نظام سوریه در میدان سن میشل در پاریس در پایتخت فرانسه برگزار کردند.

تجمع کنندگان پرچمهای سوریه و تصاویر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و تابلویی از شهدای سوری را که به دست گروههای مسلح در سوریه کشته شده اند حمل کردند و به احترام شهدا یک دقیقه سکوت و شاخه های گُل برای بزرگداشت روح شهدا به رودخانه سن پرتاب کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع ،حمایت کامل خود را از تلاشهای ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی اعلام کردند و شرکت کنندگان فرانسوی در این تجمع از دولت متبوع خود خواستند که از نظام سوریه در برخورد با تروریستها حمایت کنند.

از سوی دیگر رسانه ها از تشکیل واحدهای مردمی برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) در دمشق خبر دادند.