به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر سهشنبه در بازدید از باغموزه دفاع مقدس استان در یاسوج، به همراه سردار حبیبالله جاننثاری، معاون هماهنگکننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، فتاح محمدی معاون سیاسی، عیسی شهامت معاون عمرانی و سایر مسئولان، روند اجرای پروژه را بررسی کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن بررسی روند پیشرفت کار گفت: برنامه بنیاد حفظ آثار بر این است که فاز اول موزههای در حال ساخت در پنج استان از جمله کهگیلویه و بویراحمد در هفته دفاع مقدس، شامل بخشهای محوطهسازی و سالن آمفیتئاتر با ظرفیت تقریبی ۳۰۰ نفر، افتتاح شود.
رحمانی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای این پروژه اظهار داشت: هدف از این بازدید، بررسی میدانی وضعیت موزه و فعالسازی دستگاههای خدمترسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات بود.
وی افزود: در راستای تسهیل امور، هماهنگیهای لازم با میراث فرهنگی برای صدور مجوزهای لازم صورت گرفته است تا زیرساختها و انشعابات به موازات فعالیتهای اجرایی بنیاد تکمیل شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برنامه اجرایی و روزشمار دقیقی تهیه شده است تا با پیگیری مستمر، پروژه تا هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری برسد.
رحمانی بیان کرد: برای تسریع در امور، بنیاد حفظ آثار نمایندهای را برای تعامل میان مجمع و دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
وی گفت: این پروژه مهم با نظارت مستقیم مسئولان عمرانی و با همکاری تمامی دستگاههای ذیربط در مسیر تحقق اهداف تعیینشده گام برمیدارد تا در مناسبت بزرگ هفته دفاع مقدس، شاهد افتتاح فاز اول این مرکز باشیم.
نظر شما