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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲

فاز اول موزه دفاع مقدس استان در هفته دفاع مقدس افتتاح می‌شود

فاز اول موزه دفاع مقدس استان در هفته دفاع مقدس افتتاح می‌شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فاز اول موزه دفاع مقدس استان در هفته دفاع مقدس افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر سه‌شنبه در بازدید از باغ‌موزه دفاع مقدس استان در یاسوج، به همراه سردار حبیب‌الله جان‌نثاری، معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، فتاح محمدی معاون سیاسی، عیسی شهامت معاون عمرانی و سایر مسئولان، روند اجرای پروژه را بررسی کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ضمن بررسی روند پیشرفت کار گفت: برنامه بنیاد حفظ آثار بر این است که فاز اول موزه‌های در حال ساخت در پنج استان از جمله کهگیلویه و بویراحمد در هفته دفاع مقدس، شامل بخش‌های محوطه‌سازی و سالن آمفی‌تئاتر با ظرفیت تقریبی ۳۰۰ نفر، افتتاح شود.

رحمانی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های این پروژه اظهار داشت: هدف از این بازدید، بررسی میدانی وضعیت موزه و فعال‌سازی دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله آب، برق، گاز و مخابرات بود.

وی افزود: در راستای تسهیل امور، هماهنگی‌های لازم با میراث فرهنگی برای صدور مجوزهای لازم صورت گرفته است تا زیرساخت‌ها و انشعابات به موازات فعالیت‌های اجرایی بنیاد تکمیل شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: برنامه اجرایی و روزشمار دقیقی تهیه شده است تا با پیگیری مستمر، پروژه تا هفته دفاع مقدس به بهره‌برداری برسد.

رحمانی بیان کرد: برای تسریع در امور، بنیاد حفظ آثار نماینده‌ای را برای تعامل میان مجمع و دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

وی گفت: این پروژه مهم با نظارت مستقیم مسئولان عمرانی و با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده گام برمی‌دارد تا در مناسبت بزرگ هفته دفاع مقدس، شاهد افتتاح فاز اول این مرکز باشیم.

کد مطلب 6920582

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