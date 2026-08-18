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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

پنج موزه دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح می‌شود

پنج موزه دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس افتتاح می‌شود

یاسوج- معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: فاز نخست مراکز فرهنگی دفاع مقدس در پنج استان کشور همزمان با هفته دفاع مقدس امسال افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌الله جان‌نثاری عصر سه‌شنبه در بازدید از باغ‌موزه دفاع مقدس استان در یاسوج اظهار کرد: فاز نخست مراکز فرهنگی دفاع مقدس در پنج استان کشور همزمان با هفته دفاع مقدس امسال به صورت وبیناری با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر کهگیلویه و بویراحمد، مراکز فرهنگی خراسان جنوبی، موزه ملی حمله آمریکا در طبس، موزه کرمانشاه و موزه خوزستان نیز در این آیین سراسری افتتاح خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح، از همراهی و حمایت‌های مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و حضور بیش از ۱۷۰ روز در میدان خیابان قدردانی کرد.

کد مطلب 6920591

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