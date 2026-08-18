به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌الله جان‌نثاری عصر سه‌شنبه در بازدید از باغ‌موزه دفاع مقدس استان در یاسوج اظهار کرد: فاز نخست مراکز فرهنگی دفاع مقدس در پنج استان کشور همزمان با هفته دفاع مقدس امسال به صورت وبیناری با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر کهگیلویه و بویراحمد، مراکز فرهنگی خراسان جنوبی، موزه ملی حمله آمریکا در طبس، موزه کرمانشاه و موزه خوزستان نیز در این آیین سراسری افتتاح خواهند شد.

معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح، از همراهی و حمایت‌های مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و حضور بیش از ۱۷۰ روز در میدان خیابان قدردانی کرد.