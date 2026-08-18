واکنش حماس به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوظهور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابو الظهور سوریه را به شدت محکوم کرد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و هدف قرار دادن فرودگاه نظامی ابو ظهور در حومه ادلب در بامداد امروز سه‌شنبه را به شدت محکوم کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حمله مصداق تروریسم سازمان‌ یافته این رژیم و نقض آشکار حاکمیت سوریه است.

این جنبش تاکید کرد: ادامه سیاست عربده‌کشی کابینه فاشیستی رژیم اشغالگر علیه کشورهای منطقه و ملت‌های آنها و نقض حاکمیت این کشورها، تنها به افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.

حماس خاطر نشان کرد تداوم این اقدامات مستلزم تحرک موثر جامعه بین‌المللی برای مهار رژیم اشغالگر، وادار کردن آن به توقف جنایات و پاسخگو کردن سردمداران این رژیم در برابر دادگاه‌های بین‌المللی است.