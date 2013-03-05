اردوغان موضع خود را در خصوص القاعده روشن کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "فاروق لوغ اوغلو" معاون حزب جمهوریخواه خلق (مهمترین حزب مخالف اردوغان) با انتقاد تند از دولت خواستار توضیح رجب طیب اردوغان در مورد موضع کابینه ترکیه درباره القاعده شد.

سخنان لوغ اوغلو در واکنش به جمله "احمد کاووس" سفیر ترکیه در چاد که اعلام کرده بود "القاعده یک سازمان تروریستی نیست"، ایراد شد. این جمله در صفحه توییتر سفیر ترکیه در چاد منتشر شده است.

لوغ اوغلو که در یک کنفرانس خبری در پارلمان ترکیه سخن می گفت در ادامه به بازداشت "ابوقطیب" سخنگوی سابق القاعده، در این کشور اشاره کرد و گفت : این فرد بدون داشتن گذرنامه وارد ترکیه شده و بازداشت گردیده اما بعد از مدت کوتاهی آزاد شده، چرا آنکارا با توجه به درخواست های آمریکا وی را مسترد نکرد؟ این فرد چرا تاکنون در ترکیه حضور دارد و مشغول چه کاری است؟

به نوشته حریت، قطیب در اوایل سال جاری میلادی در یک هتل مجلل در ترکیه بازداشت شده و بر اساس اخبار غیر رسمی آمریکا در ماه فوریه از آنکارا خواسته بود تا این عضو القاعده را مسترد کند اما ترک ها این خواسته واشنگتن را اجابت نکردند.