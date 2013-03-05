هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سخنرانی پیش از دستور 2 تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، موضوع بعدی این اجلاسیه كه انتخابات رئیس و هیئت رئیسه این مجلس بود، در دستور كار قرار گرفت.

پس از رأی گیری از مجموع 70 رأی مأخوذه، آیة الله مهدوی كنی مجددا با 64 رأی به عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری برای مدت 2 سال دیگر انتخاب شد.

همچنین رأی گیری برای انتخابات نواب رئیس، منشی های هیات رئیسه و كار پردازهای مجلس خبرگان انجام شد.

پس از شمارش آراء اعضای حاضر در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نایب رئیس اول، آیت الله یزدی به عنوان نایب رئیس دوم، آیت الله دری نجف آبادی و حجة السلام و المسلمین سید احمد خاتمی به عنوان منشی و حجج السلام رئیسی و حسینی بوشهری به عنوان كارپردازهای مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.