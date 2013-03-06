تاکید خبرگان بر توجه جدی به انتخابات و رفع مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، در ضیافت شامی که رئیس مجلس خبرگان برای اعضای این مجلس تدارک دیده بود، آیت الله مهدوی كنی در سخنان كوتاهی نكاتی را در رابطه با مسائل مجلس خبرگان و جایگاه این مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران یادآور شد.

آیت الله محمدرضا مهدوی کنی اظهار کرد: اعضای مجلس خبرگان برای حب دنیا و اهداف مالی دور یکدیگر جمع نشده اند و انشاءالله این مجلس از مصادیق مجالس نورانی و آسمانی باشد. وی ابراز امیدواری کرد که اعضای مجلس خبرگان بتوانند با دور یکدیگر جمع شدن بخشی از مشکلات مردم از جمله را حل کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از اعضای این مجلس سخنانش را به پایان رساند و آماده شنیدن اظهار نظر اعضای حاضر در این جلسه شد. در ادامه این نشست، سید احمد خاتمی مسئولیت ادامه اداره این جلسه را بر عهده گرفت و مقرر شد هر کدام از اعضای حاضر که تمایل داشته باشند به مدت 5 دقیقه سخنان و موضوعاتشان را مطرح کنند. این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از اعتماد مجدد اعضای مجلس خبرگان به رئیس و هیات رئیسه قدردانی کرد. در ادامه این جلسه مقرر شد آقایان دری نجف آبادی، معلمی، قریشی و سلیمانی سخنانی را در موضوعات مختلف مطرح کنند. آیت الله علی معلمی، نماینده مردم استان مازندران در مجلس خبرگا ن رهبری، به عنوان اولین سخنران این جلسه بعد از رئیس مجلس خبرگان با اشاره به برخی آمار ارائه شده در زمینه کاهش جرائم در کشور از قوه قضائیه و تلاش این قوه برای مبارزه با مفاسد و جرم در سطح كشور قدردانی كرده و عزم جدی تر این دستگاه را برای ایجاد امنیت و مبارزه با مفاسد، خواستار شد.

در ادامه این مراسم، آيت‌الله سيدعلي اكبر قريشي، نماينده مجلس خبرگان رهبري از استان آذربايجان غربي سخنانی پیرامون مباحث دینی مطرح كرد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه زاهدان با اشاره به برگزاری انتخابات گوناگون در كشور و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 92، رعایت اخلاق اسلامی و دامن نزدن به اختلافات را از نامزدهای ریاست جمهوری، خواستار شد.

دیگر سخران این مراسم آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی بود کهه پیرامون مسائل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، سخن گفت و تاکید کرد که باید از ظرفیت های مجلس خبرگان و جامعتین همچون گذشته، كمال استفاده را کرد.

وی تصریح کرد که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری باید با اندیشیدن تدابیر ویژه برای هدایت مردم متدین و مؤمن و معرفی نامزدهای اصلح زمینه لازم به منظور حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را فراهم کرد.

آیت الله حسن عالمی كه علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان به نمایندگی از مردم استان خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد كشاورزی است. گزارشی از روند واردات گوشت های خارجی و نظارت نظار روحانی آموزش دیده مستقر در كشورهای مبدأ ارائه کرد.

وی از تلاش و عملكرد متصدیان امر واردات غذای حلال و نظارت بر ذبح اسلامی از سوی ناظران متخصص در كشورهای صادر كننده گوشت به جمهوری اسلامی ایران، قدردانی کرد و گفت: نمایندگی ولی فقیه در جهاد كشاورزی با چشمانی باز، اجازه نخواهد داد گوشتی كه ذبح شرعی نشده وارد سفره های مردم متدین كشورمان شود.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، عضو مجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز با تأیید سخنان آیت الله عالمی بر حفظ غذای مردم از آلودگی و ناپاكی از سوی دست اندركاران واردات گوشت های ذبح شده در كشورهای خارجی، تأمین غذای پاك و حلال را از وظایف مسئولان و دست اندركاران دانست.

امام جمعه بندرعباس در ادامه سخنان خود بر مبارزه جدی با عوامل فتنه و انحراف تأكید کرد.

در این مراسم همچنین آیت الله ابوالقاسم وافی با ذكر سوابق و مجاهدت های علمای گذشته و پیشگامی روحانیت در به ثمر نشستن شجره طیبه انقلاب اسلامی خواستار حفظ این جایگاه رفیع شده و مقابله جدی با هجمه های دشمنان نظام اسلامی را دارای اهمیت ویژه خواند.

نماینده مردم یزد در ملس خبرگان رهبری فرهنگ اسلامی را دارای اهمیت دانست و از مسئولان و دست اندركاران فرهنگی جامعه خواست در راستای ترویج فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی تلاش بیشتری به خرج دهند.

آیت الله زین العابدین قربانی نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری نیز عزم جدی تلاش مردم مسئولین و به ویژه روحانیت را برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار مهم و ضرری قلمداد كرد و در این خصوص، نكاتی را یاد آور شد.

همچنین آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، اصلاح برخی ساختارهای موجود در قوای مجریه و قضائیه را خواستار شد و از مسئولان این قوا خواست جلوی این گونه ناهنجاری ها را بگیرند.

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش برخی ساز و كارهای انتخابات آینده ریاست جمهوری برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در نهایت انتخابات فردی اصلح را تبیین كرد.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری هم ورود افراد مرتبط با جریان فتنه و انحراف را در عرضه انتخابات آتی ریاست جمهوری، بسیار خطرناك ارزیابی کرد و از دستگاه های نظارتی خواست تا جلوی ورود این گونه جریانات به انتخابات را بگیرند.

آیت الله سید عبدالهادی حسینی شاهرودی همچنین، ایده و طرح مقام معظم رهبری كه در سفر به استان كرمانشاه در خصوص نظام پارلمانی مطرح فرمودند، طرحی قابل پیگیری ومطرح شدن در مجامع علمی دانست.

وی مطرح كردن برخی عقاید ملی گرایانه صرف در سطح جامعه را محكوم کرد و افزود: امت اسلامی و تمام شهروندان جمهوری اسلامی با روحیه ای ملی و اسلامی توأمان در همه عرصه ها از جمله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس شركت كرده؛ هم از دین دفاع كردند و هم از تمامیت ارضی كشور ایران.

در ادامه آیت الله سید احمد خاتمی نیز در سخنانی برخی نكات مطرح شده توسط اعضای خبرگان را مورد تأیید قرار داده و بعضی نكات طرح شده را نیز مستلزم در نظر گرفتن ساز و كارهای اساسی در فرصت مناسب و طرح در مجامع علمی و در جمع متخصصان دانست.

حجة الإسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی؛ معاون اول قوه ی قضائیه، به ارائه گزارش از عملكرد قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم و مفاسد دیگر پرداخت و از برخوردهای جدی این دستگاه با مجرمان و متخلفان سخن گفت.

وی افزود: برای مبارزه با مفاسد و جرایم تنها برخورد قضایی جواب نمی دهد و لازم است راه كارهای دیگر پیشگیری از جرم به طور جدی دنبال شود.

در پایان آیت الله مهدوی كنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به جمع بندی اظهارات نمایندگان مجلس خبرگان كه در این جلسه مطرح شده بود ، پرداخت و حضور جدی تر نهاد روحانیت و بویژه اعضای این مجلس روحانی را خواستار شد.

وی از همگان خواست تا با حركت در مسیر اسلام و آرمانهای امام راحل عظیم الشأن و انقلاب اسلامی ، حافظ دستاوردهای انقلاب و پشتیبان جایگاه رفیع ولایت فقیه و مقام معظم رهبری باشند.

آیت الله مهدوی كنی همچنین بر سلوك روحانیت و علما در طریق علمای سلف و سرلوحه قرار دادن مشی و زندگی ساده و به دور از تجمل را تأكید کرد و گفت: سبك زندگی اسلامی و ساده زیستی باید در تمام عرصه های زندگی روحانیان و علما مشهود باشد.