احداث آمفی تئاتر یکهزار نفره در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر علیرضا عاشوري با اشاره به مشكلات ناشي از کمبود سالن اجتماعات با ظرفیت بالا در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این دانشگاه در حال آماده سازي براي سالن اجتماعات مركزي و يك مجموعه چند بخشي است كه علاوه بر فراهم آوردن ايجاد آمفي تئاتري با ظرفيت پذیرش یکهزار نفر، دو سالن آمفي تئاتر با ظرفيت كمتر براي سمينارها و همايش‌هاي كوچكتر و يك نمايشگاه دائمي براي نمايش دستاوردهاي دانشگاهي دانشجويي را در دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد: ساخت و راه اندازي كتابخانه مركزي ، مسجد و آمفي تئاتر بزرگ دانشگاه از جمله نيازهاي عمراني مهم دانشگاه فردوسی مشهد است که برنامه ساخت آنها انجام و یا در حال انجام است .

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از تلاش دانشگاه براي رفع مشكلات اعتباري خوابگاه ها خبر داد و به بهره برداري از آشپزخانه مركزي دانشگاه در ارديبهشت ماه سال جديد اشاره کرد.

عاشوری با تکید بر توجه دانشجویان به مسائل آموزشي و پژوهشي بعنوان مسائل مهم جامعه دانشگاهي در كنار پرداختن به مسائل رفاهي خاطرنشان کرد: اينكه مسائل رفاهي مورد توجه و پيگيري دانشجويان هستند، امر لازمي است اما پرداختن به مسائل آموزشي و پژوهشي اولويت بيشتري دارد.چرا كه مسائل آموزشي و پژوهشي اگر بدرستي پيگيري شوند، همواره مورد نياز و تامين كننده نيازهای ما و جامعه خواهند بود.