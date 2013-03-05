حسن خسروجردی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به توقف کامل صادرات نفت خام ایران توسط کنسرسیوم بخش خصوصی، گفت: شرکت ملی نفت ایران به هیچ وجه حاضر به فروش اعتباری نفت به بخش خصوصی نیست.



رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام اینکه بانکهای داخلی هم از روند صادرات توسط بخش خصوصی به هیچ وجه حمایت نمی کنند، تصریح کرد: بانکها حاضر به صدور ضمانت نامه برای بخش خصوصی برای صادرات نفت نیستند.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در چند ماه گذشته بخش خصوصی محموله های نفت را به بسیاری از پالایشگاه های جهان صادر کرده بود، بیان کرد: خود تحریمی منجر به توقف صادرات نفت توسط بخش خصوصی شده است.



وی با تاکید بر اینکه از دو ماه قبل تاکنون هیچ گونه نفتی توسط بخش خصوصی صادر نشده است، اظهارداشت: یکسری موانع مدیریتی در سطح شرکت ملی نفت ایران برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی وجود دارد.



ماجرای لج و لج بازی شرکت نفت و بانکها



سیدحمید حسینی هم در گفتگو با مهر در شرایط فعلی قانون و مقررات فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کشور در شرایط تحریم نیست، گفت: بر اساس شرایط جهانی باید یکسری تغییرات جدید و آسان سازی مقررات برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی انجام می شد.



عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام اینکه شرکت ملی نفت به شدت به الزامات و اساسنامه خود پابند است، تصریح کرد: بر این اساس، این شرکت حاضر به هیچ گونه انعطافی برای مشارکت بخش خصصی نیست.



وی با تاکید بر اینکه اخیرا فروش نفت به یک دلال در خارج کشور مشکلات مضاعفی را به بخش خصوصی معتمد داخلی ایجاد کرده است، اظهار داشت: فروش نفت به این دلال مشکلات را مضاعف کرده و شرکت ملی نفت و بانکها به هیچ وجه حاضر به هماهنگی بیشتر با یکدیگر نیستند.



این مقام مسئول با بیان اینکه در شرایط تحریم باید ستاد تدابیر ویژه در قانون و مقررات تغییراتی را با توجه به تحریم های بین المللی ایجاد کند، یادآور شد: اما نه تنها تغییری در مقررات ایجاد نشده که حتی شرایط بسیار سخت تر از گذشته برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی شده است.



حسینی با اشاره به وجود یک شرایط خود تحریمی برای صادرات نفت توسط بخش خصوصیف خاطرنشان کرد: این در حالی است که بخش خصوصی 2 محموله یک میلیون بشکه ای نفت را صادر و منابع مالی حاصل از فروش آن را به خزانه واریز کرده بود.



عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پایان تاکید کرد: شرکت ملی نفت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و برخی از بانکها باید به جای رقابت با یکدیگر شرایط را برای صادرات نفت توسط بخش خصوصی تسریع و تسهیل کنند.

اخیرا در جلسه کمیسیون انرژی مجلس با برخی مسئولان شرکت ملی نفت ایران موضوع فروش نفت به یک دلال مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.