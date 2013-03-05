قایق های کاغذی در تبریز روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مستند « قایقهای کاغذی » به تهیه کنندگی علی شکیبا و کارگردانی بابک امجد 18 بهمن ماه در تبریز آغاز شده و هشتم اسفند ماه به پایان رسید.

این مستند به بررسی نقاشی کودکان می پردازد و در طول پروژه با چند روانپزشک و روانشناس در این رابطه مصاحبه شده است ، به گفته تهیه کننده جوان این مجموعه ، تحقیق و بررسی های مربوط به این پروژه از یک سال پیش آغاز شده بود .

این گزارش در راستای فرهنگسازی روان درمانی کودکان از طریق نقاشی کودک و تحقیقات روانپزشکان و رونشناسان تولید و ساخته شده و نخستین مستند تولید شده در زمینه پژوهش و بررسی نقاشی کودکان در استان آذربایجان شرقی است.

لوکیشن اصلی این فیلم در مهد کودک رشد تبریز بوده و مصاحبه هایی از مردم نیز صورت گرفته است.

تعدادی از عواملی که در ساخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از تهیه‌کننده : علی شکیبا / نویسنده و کارگردان : بابک امجد / تصویربردار : فرید حمیدی / صدابردار: ساسان اوبالاسی / دستیار کارگردان : یاشار دادبخش / منشی‌صحنه: آرزو الفت پور آذر / دستیار تهیه : یاشار نوری / عکاس : صنم ممقانی و ....

طبق برنامه‌ریزی انجام شده ظرف هفته آینده تدوین این مجموعه 45 دقیقه ای شروع می شود و تا پایان فرودین 92 آماده پخش خواهد شد.

تولید این مجموعه با همکاری انجمن سینمای جوان تبریز صورت می گیرد و علی شکیبا پیش از این تهیه کننده مجموعه مستند « تابش » ، فیلم نیمه بلند « ضمیر » ، مستند « بندر سرد » ، فیلم کوتاه « دعا » ، فیلم کوتاه « تابلو » و ... بوده است.