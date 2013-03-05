علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتکو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین نتایج بررسی های کمیته پیگیری حوادث قم اظهار داشت: مجموعه برنامه های این کمیته در خصوص ملاقات و جلسات به پایان رسیده است و این کمیته در حال حاضر مشغول تدوین گزارش خود است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از تهیه و نهایی شدن این گزارش آنرا تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی می کنیم تا بر اساس صلاحدید عمل شود.

بروجردی در پاسخ به این سوال که گزارش نهایی این کمیته چه زمانی آماده می شود، گفت: این سوال را آقای حقیقت پور رئیس این کمیته باید پاسخ دهد.

وی همچنین در خصوص سفر اعضای کمیسیون ملی مجلس به جزایر سه گانه گفت: بازدید ما از جزایر سه گانه طبق قرار قبلی حتما انجام می شود.

به گزارش مهر، پیش از این کمیته اجرایی اتحادیه عرب، تصمیم مجلس برای سفر به جزایر سه گانه را محکوم کرد. این شورا در بیانیه خود تصمیم مجلس برای سفر به جزایر سه گانه ( ایرانی ) را دخالت ایران در امور کشورهای حوزه خلیج فارس دانست.

بیانیه کمیته اجرایی اتحادیه عرب در حالی است که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به جزایر سه گانه صبح روز پنجشنبه 17 اسفندماه انجام می‌شود و تا بعدازظهر روز جمعه ادامه پیدا می‌کند و تمام اعضای کمیسیون امنیت ملی برای این سفر دعوت شده‌اند.