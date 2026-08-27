آسوشیتدپرس: وضعیت ذخایر موشکی آمریکا بحرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دفاعی آمریکا در اروپا و یک مقام ناتو به آسوشیتدپرس گفتند ارتش آمریکا با کمبود «فراتر از سطح بحرانی» موشکهای رهگیر پیشرفته در اروپا مواجه است که عمدتاً ناشی از جنگ دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا با ایران است.
این مقام دفاعی آمریکا گفت نگرانکنندهترین کمبود مربوط به موشکهای رهگیر پاتریوت است؛ موشکهایی که میتوانند موشکهای بالستیک پرسرعت روسیه را سرنگون کنند. مقام ناتو نیز پایینبودن ذخایر موشکهای پاتریوت در میان نیروهای آمریکایی و ناتو در اروپا را تأیید کرد.
این مقام دفاعی آمریکا گفت در صورت وقوع حمله موشکی بالستیک روسیه به یک مقر نظامی یا نیروگاه برق، ناتو ممکن است در موقعیتی مشابه اوکراینِ قرار گرفته و ضربه بخورد.
به گفته این مقام آمریکایی، ارتش آمریکا در اروپا «قطعاً» به اندازه کافی موشک پاتریوت در اختیار ندارد تا بتواند هرگونه حمله موشکی بالستیک مستمر احتمالی را متوقف کند و برای دفاع در برابر یک حمله منفرد موشکی بالستیک یا یک موشک روسی سرگردان که از مسیر خود منحرف شده باشد، تنها «توانمندی بسیار محدودی» دارد.
آسوشیتدپرس نوشت: این وضعیت، پیامدهای زنجیرهای تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران را نشان میدهد؛ جنگی که روز جمعه وارد ششمین ماه خود میشود. ذخایر موشکی آمریکا در اروپا به خاورمیانه منتقل شدهاند؛ جایی که آمریکا و متحدانش در کشورهای خلیج فارس برای مقابله با پهپادها و موشکهای ایران، شمار قابلتوجهی موشک رهگیر، از جمله موشکهای پاتریوت، شلیک کردهاند. برخی از این حملات به کشته و زخمیشدن نیروهای آمریکایی منجر شده است.
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