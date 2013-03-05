برکناری جلیله سلمان در راستای سیاستهای انتقامجویانه رژیم آل خلیفه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جمعیت حقوق بشری بحرین، تصمیم برکناری جلیله سلمان معاون رئیس اتحادیه معلمان بحرین را به دلیل عملکرد وی در فعالیتهای بشردوستانه که مورد تقدیر جامعه حقوق بین الملل قرار گرفته بود، در راستای اجرای سیاستهای انتقام جویانه رژیم آل خلیفه توصیف کرد.

یوسف ربیع رئیس این جمعیت در بیانیه ای مطبوعاتی اظهار داشت: حاکم شدن نگاه امنیتی در موسسه های رسمی نیاز مبرم به اصلاح سیستم قضایی و کنار گذاشتن شیوه امنیتی را که سبب بسیاری از تجاوزات بوده است، تاکید می کند.

وی در ادامه افزود: اقدام وزارت آموزش و پرورش بحرین در برکناری جلیله، وجاهت قانونی نداشته و این مسئله برکناری مستبدانه در راستای اهداف سیاسی و طایفه گرایانه است.

رئیس این جمعیت با بیان اینکه، رژیم آل خلیفه اقدامات تجاوزکارانه زیادی را علیه اعضای کادرهای پرورشی و پزشکی مرتکب شده و موضعگیریهای هیئتها و موسسه های حقوقی بین المللی متعددی بر این امر تاکید می کنند، به لزوم بازخواست و محاکمه وزیر آموزش و پرورش درخصوص اقدامات تجاوزکارانه ای که در آن دخالت داشته است، اشاره کرد.