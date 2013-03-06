منطقه گردشگري گلمكان با بناهاي تاریخی پذيراي گردشگران نوروزي است

به گزارش خبرنگار مهر، گلمكان اين شهر از توابع شهرستان چناران در دامنه کوههای شمالی بینالود واقع شده و دارای روستاهای تاریخی چون اسجیل و دولت آباد را در خود دارد.

این منطقه دو هزار هکتار وسعت دارد و ارتفاعش از سطح دریا 1400متر است و این شهر جز بخش گلبهار از توابع شهرستان چناران محسوب می شود.

بخشدار منطقه گلبهار در معرفی شهر گلمکان می گوید: از کوههای مهم منطقه می توان به کوه تخته چهار باغ، کوه کشوه، قله سیاه سنگ، قله شیر باد و قله بینالود اشاره کرد.

محمد حسین قاسمی افزود: نوع آب و هوای گلمکان معتدل و معتدل سرد است و گیاهانی نظیر بادام کوهی، خار شتر، زیره، کاسنی و بابونه می روید که بسیاری از آنها کاربرد دارویی دارد.

وی ادامه داد: بز کوهی، آهو، گراز، عقاب و کبک جز حیات وحش این منطقه است که سازمان محیط زیست در این منطقه بسیار نقش ایفا می کند.

قاسمی بیان داشت: اغلب مردم منطقه به کار کشاورزی، باغداری و دامداری مشغول هستند.

گلمكان آرامگاه خواجه عبدالرحمان گهواره گر

بخشدار گلبهار گفت: با توجه به شهر شدن گلمکان این شهر از وجود امام جمعه به عنوان پدر معنوی شهر مدت بیش از یک سال است که بهره مند است و برنامه ها و خدمات فرهنگی با نظارت عالیه امام جمعه انجام می شود.

وی افزود:برخی ادارات چون شهرداری، شورای اسلامی، آب، مخابرات، نیروی انتظامی، بسیج، و نیز بانکهای عامل در این شهر فعال و همچون سایر ادارات خدمات دهی مطلوب به همشهریان دارند.

همچنین در ادامه مسئول اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان چناران گفت: در مکانی مرتفع از گلمکان آرامگاه خواجه عبدالرحمان گهواره گر از عرفا و صوفیان قرن هشتم هجری قرار دارد و این بنای تاریخی آجری بسیار زیبا و هنرمندانه ساخته شده که دارای گنبدی متناسب و ظریف است که در چهار طرف گنبد رواق بنا شده است.

مهدی روحانی افزود: عرض رواقهای اطراف 5 متر و ارتفاع گنبد از روی زمین چهارده و نیم متر است.

چشمه سبز درياچه دائمي گلمكان

وی به دیگر مناطق گردشگری شهر گلمکان اشاره کرد و ادامه داد: چشمه سبز گلمکان تنها دریاچه دائمی موجود در محدوده گلمکان به شمار می رود که در 15 کیلومتری شهر چناران و 60 کیلومتری مشهد قرار دارد.

وی بیان داشت: این دریاچه 15 هکتار مساحت دارد و از آب این دریاچه برای آبیاری باغات و اراضی کشاورزی استفاده می شود و در دریاچه ماهی های بزرگ و کوچک نیز وجود دارد که بعضا گردشگران را برای ماهیگیری جذب می کند.

مسئول اداره میراث فرهنگی و گردشگری چناران به بنای تاریخی بلغور خانه اشاره کرد و گفت : این بنا در فاصله 30 متری بنای مزار عبدالرحمان گهواره گر قرار دارد و به نظر می رسد زائرین برای رسیدن به بالای تپه ابتدا به این مکان وارد می شدند.

روحانی افزود: با توجه به نشانه های موجود در این بنا، بلغور خانه مربوط به دوره صفویه است و در ساختمان از مصالح سنگ آجر، ملات گچ و گل استفاده شده است.

مزار خواجه حافظ ابرده اي در گلمكان

وی ادامه داد: از سایر ابنیه تاریخی منطقه گلمکان می توان به قبرستان پائین ده، مزار خواجه حافظ ابرده ای، مزار شیخ محمد خالد اسجیلی، حسینیه قدیمی ، تپه هاون و ... اشاره کرد که گردشگران خاص خود را دارد.

همچنین مهدی حیدری شهردار شهر گلمکان گفت: گلمکان از بهمن ماه 1387 با مصوبه هیئت دولت به شهر تبدیل شده و 10 هزار جمعیت شهری دارد و 40 روستا جز این شهر است.

وی افزود: مردم گلمکان مردمی متدین با سابقه انقلابی و مذهبی دارای 17 مسجد و حسینیه هستند که در مناسبتها مراسمات ملی و مذهبی برگزار می کنند.

وی ادامه داد: استقرار آتشنشانی، خرید ماشین آلات عمرانی و خدماتی و عمومی به جهت ارتقاء سطح فرهنگ حمل ونقل عمومی و بهسازی و توسعه شهری با اعتبار یک میلیارد تومان در سال 91 از جمله فعالیتهای این شهرداری در گلمکان است.

لزوم توجه به حمل و نقل گردشگران

حیدری بیان داشت: با توجه به انجام مطالعات در حوزه گردشگری و نبود اداره متولی در حوزه گردشگری در این شهر ، شهرداری گلمکان نسبت به این مهم اهمیت قائل شده و خدماتی در این راستا از جمله فعال كردن انجمن گردشگری اقدام كرده است.

شهرداری گلمکان گفت: ساختمان کتابخانه عمومی در این شهر توسط شهرداری ساخته ولي بخاطر عدم نیروی انسانی و تجهیزات افتتاح نشده است.

وی افزود: سازمان پایانه و حمل و نقل همگانی استان هیچ گونه همکاری در جهت رفاه حال شهروندان این شهر جهت انتقال به مشهد و مرکز شهرستان چناران اقدامی انجام نداده است.

حیدری از اداره هوا شناسی گلمکان انتقاد کرد و بیان داشت: با توجه به اقلیم سردسیری منطقه و موقعیت مکانی این اداره تا شهر گلمکان به فاصله دو کیلومتر حداقل 4 درجه اختلاف آب و هوایی است و شرایط آب و هوا را به صورت دقیق انعکاس نمی دهد.

شهردار گلمکان نیز از نبود غسالخانه در این شهر خبر داد و گفت: با توجه به نبود اعتبار ساخت برای ساخت غسالخانه مجهز ، ضرورت دارد خیرین و واقفین نیز در این مقوله وارد شده و نسبت به ساخت غسالخانه اقدام شود.

وی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستان درخواست کرد که نگاه ویژه ای به این منطقه گردشگری و کشاورزی داشته باشند.