برخورد قاطع دستگاه قضايي و انتظامي استان مرکزی با توزيع کنندگان مواد محترقه

سرهنگ ايرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طي هماهنگي صورت گرفته با دستگاه قضايي،افرادي که اقدام به توزيع مواد محترقه غير مجاز کنند،با برخورد شديد دستگاه قضايي و انتظامي مواجه خواهند شد و واحدهاي صنفي متخلف نيز پلمپ و مزاحماني که توسط ماموران دستگير شوند تا پايان تعطيلات نوروز در بازداشت بسر خواهند برد.

وی با اشاره به به ايام پاياني سال و اجراي مقتدرانه طرح انضباط اجتماعي در استان اظهارداشت: نيروي انتظامي به عنوان عامل حفاظت از امنيت،پيشگيري از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش هاي حاکم بر جامعه برابر مقررات انجام وظيفه مي کند و با اين راهبرد و به منظور ثبات امنيت و آرامش شهروندان به خصوص در ايام خاص ،برخورد قاطع با افرادي که قصد از هم گسيختگي نظم اجتماعي را دارند در دستور کار خود قرار داده است.

اين مقام ارشد انتظامي در استان با تاکید بر اینکه پليس،مخالف شادي و نشاط مردم نيست بيان داشت:با تدابير صورت گرفته و در قالب برنامه ريزي مدون، طرح انضباط اجتماعي از ابتداي اسفند ماه تا پايان تعطيلات نوروز در استان به مرحله اجراء گذاشته شده و تا کنون نيز دستاوردهاي ارزنده اي حاصل شده است.

سرهنگ کاکاوند خاطر نشان کرد: پليس به عنوان نهاد واسط امنيت،نمايان ترين وظيفه اش سازماندهي امور انتظامي جامعه به منظور برقراري نظم و امنيت عمومي مي باشد و در سال هاي اخير،جهت گيري ها در ناجا به سمت بالا بودن ميزان امنيت عمومي و به تبع آن ارتقاي ميزان احساس امنيت سوق يافته است.



