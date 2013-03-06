در دو بازی احساس خجالت می کردم/ باید به تصمیم داور احترام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کریس رونالدو پس از پیروزی رئال مادرید مقابل تیم سابقش منچستریونایتد در جمع خبرنگاران گفت: شب فراموش نشدنی برای من بود. استقبال هواداران از من حیرت انگیز بود، هرگز این لحظات را فراموش نخواهم کرد. نمی توانم حتی با کلمات هم آن را توصیف کنم.

رونالدو در ادامه افزود: از طرف دیگر هم برای رئال مادرید خوشحالم که توانست به دور بعد صعود کند اما از یک سرف هم ناراحت هستم چرا که این شب و استقبال هواداران را نمی توانم فراموش کنم. عجیب است اما در هر دو بازی کمی احساس خجالت می کردم. احساسی است که نمی شود آن را توصیف کرد. به رختکن یونایتد رفتم و با همه بازیکنان و با سرمربی و با رئیس باشگاه صحبت کردم.

ستاره رئال مادرید احتمال بازگشت به منچستریونایتد را هم رد نکرد و گفت: هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند اما هواداران و تماشاگران در اولدرتافورد بی نظیر هستند. در مورد آینده نمی توان صحبت کرد اما فعلا من از حضور در رئال مادرید راضی هستم.

کریس رونالدو در مورد صحنه اخراج نانی بازیکن منچستریونایتد نیز گفت: داور ممکن است اشتباه کند اما اشتباه داوری هم جزئی از فوتبال است و ما باید به تصمیم داور احترام بگذاریم. به نظرم در مجموع دو بازی رفت و برگشت رئال مادرید شایسته صعود به دور بعد بود.

ستاره پرتغالی رئال در مورد یک هفته گذشته نیز گفت: یک هفته باورنکردنی را پشت سرگذاشتیم، هر دو بازی مقابل بارسلونا را با پیروزی پشت سرگذاشتیم و اکنون هم منچستریونایتد را از پیش رو برداشتیم. فوق العاده بود، ما در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. می خواهیم این روند را ادامه دهیم چون می خواهیم لیگ قهرمانان اروپا را فتح کنیم.