محمود آموزگار رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان (مسئول ثبتنام از ناشران خارجی برای حضور در نمایشگاه آتی کتاب تهران) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حذف یارانه مربوط به این بخش، گفت: ممکن است این نکته برای برخی مطرح باشد که حذف بخش یارانهای در بخش ناشران خارجی یک نقصان است ولی من فکر میکنم این موضوع باید به دقت مورد مطالعه قرار بگیرد و دریابیم که آیا این یک فرصت است یا تهدید؟
وی افزود: من شخصاً اعتقاد دارم که این مسئله یک تهدید نیست؛ چرا که حداقل 80 درصد مصرفکنندگان یا مراجعان بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران، یا جزئی از دولت یا وابسته به دولت و بخشهای مختلف آن هستند؛ اینها عموماً دانشگاهها و یا موسسات پژوهشی و تحقیقاتی هستند و فیالواقع مصرف کننده یارانهای که به این بخش اختصاص پیدا میکرد، عمدتاً خود بخشهای دولتی بودند، پس خیلی معنی و مفهوم ندارد که دولت به خودش یارانه بدهد.
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه کرد: معمولاً حدود 15 تا 20 درصد مصرف کنندگان این یارانه، اشخاص حقیقی علاقهمند به کتابهای خارجی هستند و لذا من تصور میکنم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد میتواند از طریق تهیه بُن کارتهای معمول و دادن ان به همین دسته از متقاضیان، ساز و کاری را برای روزهای آتی و مانده به نمایشگاه کتاب تهران فراهم کند تا آنها کتابهای مورد علاقه و نیاز خود را در همان سالن فروش مستقیم تهیه کنند.
آموزگار گفت: حذف یارانه ارزی فرصت خوبی است برای اینکه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از حالت فروشگاهی خارج شود و از طرف دیگر، فروش کتاب در طول سال در کتابفروشیهای کشور انجام شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان ابراز امیدواری کرد با استفاده از این به گفته او «فرصت»، نمایشگاه کتاب تهران بتواند به وظایف نمایشگاهی خودش بپردازد؛ یعنی آخرین دستاورهای نشر را به معرض دید عموم بگذارد، امکانات بازدید خارجیها را از آخرین کتابهای منتشرشده در ایران و همچنین امکان ارتباط ناشران داخلی و خارجی را با یکدیگر فراهم کند و اندک اندک موقعیتی را تدارک ببیند که بتواند به حضور نشر ما در بازارهای بینالمللی کمک کند.
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