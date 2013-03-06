لیبی دوران سختی را می گذراند/ شرایط امنیتی در کشورما همچنان پیچیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد بن عبدالعزیز" وزیر امور خارجه لیبی در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت که لیبی دورانی سخت را می گذراند اما ما نباید پیشرفتهای بزرگ در ساختن سازمانهای جدید را فراموش کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط امنیتی در کشور همچنان پیچیده است، در عین حال اقدام برخی کشورها که در اوایل فوریه شهروندان خود را از لیبی خارج کردند خطا ارزیابی کرد.

عبدالعزیز همچنین با اشاره به حمله به یک کلیسا در بنغازی در پنج شنبه گذشته اعتراف کرد که شرایط امنیتی در شرق کشور بسیار نگران کننده است.

وزیر خارجه لیبی با محکوم کردن این حمله تصریح کرد که ما باید فورا یک گفتگو با عوامل افراطی که در به وجود آمدن چنین اتفاقی مسئول هستند را آغاز کنیم.

وی همچنین تصریح کرد که این بسیار سخت است که در حال حاضر از آزادی عقیدخ و مذهب در لیبی سخن بگوییم، اما در عین حال بر این عقیده ایم که سیاست لیبی باید در این راستا باشد و به این ترتیب ما باید برای رسیدن به هدف فوق با افراطیون و مخالفانِ آزادی مذهب بحث کنیم.

"عبدالعزیر" همچنین با دیده تردید به تلاشها برای خلع سلاح شبه نظامیان سابق در لیبی نگریسته و تصریح کرد که من اعتقاد ندارم که زمین گذاشتن سلاح ها در حال حاضر ایده خوبی برای انقلابیون باشد. با وجود ادغام بخشهایی از شبه نظامیان در دستگاههای دولتی، هنوز به اندازه کافی نیروی پلیس برای تضمین امنیت کشور وجود ندارد. انقلابیون در این زمینه نقش مثبتی را ایفا می کنند.

وی همچنین تصریح کرد که برای ساختن یک کمیسیون که روی قانون اساسی جدید در کشور کار کند هنوز تاریخ معینی تعیین نشده است.

وزیر خارجه لیبی همچنین بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به لیبی را مهم ارزیابی کرد.