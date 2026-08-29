به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر شنبه در جریان سفر به شهرستان پارس آباد به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: همزمان با هفته دولت ۵۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۶۵۹۳/۵ میلیارد ریال درشهرستان پارس آباد افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی با گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، عنوان کرد: دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت را بر عهده گرفته که کشور با شرایط سخت و جنگی مواجه بوده است، اما با وجود این شرایط، تلاش بر این است که روند توسعه و پیشرفت کشور و استان متوقف نشود.

امامی یگانه با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در شمال استان اردبیل افزود: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، نزدیک به ۲ همت اعتبار برای پروژه‌های شمال استان و راه‌های مواصلاتی اختصاص یافته که بخش قابل توجهی از آن در مسیر اجرا قرار گرفته است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه محورهای مواصلاتی شمال استان از اولویت‌های مدیریت استان است، تصریح کرد: پروژه ۵۰ کیلومتری مسیر پارس‌آباد تا بران نیز با جدیت در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم این پروژه تا پایان مهرماه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.

وی همچنین به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و گلخانه‌ای استان اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای در شهرستان پارس آباد از ظرفیت‌های مهم منطقه محسوب می‌شود و پیگیری‌های لازم از وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات زیرساختی این مجموعه در حال انجام است.

استاندار اردبیل با اشاره به توسعه زیرساخت‌های انرژی در شهرستان پارس آباد بیان کرد: امروز همزمان با هفته دولت پست ۱۳۲ کیلوولت آغدام نیز با اعتباری بیش از یک همت به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در تأمین و پایداری برق منطقه و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی خواهد داشت.

امامی یگانه، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با تمرکز بر پروژه‌های دارای پیشرفت مناسب، طرح‌های نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کرده و به مرحله بهره‌برداری برسانیم.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اظهار کرد: از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم و یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت استان، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران است.