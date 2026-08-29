به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی «وقف در گذر تاریخ، اسناد و سیاست‌گذاری معاصر» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: وقف مصداق بارز انفاق و بخشش و نوعی صدقه جاریه است که آثار و برکات فراوانی در جامعه به همراه دارد.

وی با اشاره به جایگاه وقف و واقفان در آیات قرآن کریم افزود: سابقه وقف به پیش از اسلام بازمی‌گردد، اما پس از ظهور اسلام، وقف رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت و به یکی از جلوه‌های مهم باورهای دینی تبدیل شد.

صفویه؛ دوران اوج سنت وقف

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به دوره صفویه به عنوان یکی از دوره‌های اوج وقف در ایران تصریح کرد: شاه عباس صفوی بخش قابل توجهی از دارایی و اموال خود را وقف کرد و این اقدام در گسترش و رواج سنت وقف در جامعه آن دوره مؤثر بود.

جعفری ادامه داد: در دوره نادرشاه افشار، به دلیل نبود آگاهی کافی، بخشی از اموال موقوفه صرف امور کشورداری و کشورگشایی شد، اما در دوره مشروطه برای نخستین بار اداره معارف و اوقاف تأسیس شد که این موضوع نقطه عطفی در تاریخ وقف به شمار می‌رود.

وقف؛ عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه وقف در جامعه بیان کرد: توسعه انسانی در حوزه‌های مختلف، گسترش مشارکت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تأمین رفاه اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه، افزایش رضایتمندی و تحقق عدالت اجتماعی از جمله آثار مادی و معنوی وقف است.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به سابقه مراکز وقفی در استان گفت: پرورشگاه مژدهی نخستین مرکز وقفی در گیلان است که توسط خانم قوام‌زاده و کاظم‌خان مژدهی بنا شد.

جعفری افزود: این مرکز با هدف انجام امور خیر و خدمت‌رسانی اجتماعی راه‌اندازی شد و امروز نیز می‌توان از ظرفیت وقف برای توسعه خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند بهره گرفت.

۱۲ ملک وقفی در اختیار بهزیستی گیلان

وی با اشاره به املاک موقوفه تحت تملک و بهره‌برداری بهزیستی گیلان اظهار کرد: در مجموع ۱۲ ملک وقفی در اختیار بهزیستی استان قرار دارد که هشت ملک در آستانه‌اشرفیه، دو ملک در رودسر و دو ملک نیز در رشت واقع شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان تأکید کرد: توسعه و هدایت صحیح ظرفیت‌های وقف می‌تواند نقش مؤثری در تقویت خدمات اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه داشته باشد.