مخالفت کمالوند به ضرر تیم جوانان/ فارسی انتخابی آسیا را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فارسی، بازیکن تیم فوتبال جوانان ایران و خیبر خرم‌آباد، به دلیل اختلاف ایجادشده میان این باشگاه و تیم جوانان، به احتمال بسیار زیاد، مسابقات مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا را از دست داد.

طبق تفاهمی که پیش از این صورت گرفته، قرار بود فارسی پس از دیدار شب گذشته خیبر مقابل آلومینیوم اراک، با پرواز مستقیم ساعت 22 امشب به جمع شاگردان قاسم حدادی فر در ویتنام اضافه شود.

با این حال، با توجه به مخالفت مجدد فراز کمالوند با این موضوع به دلیل اینکه بازی‌های تیم جوانان در فیفادی برگزار نمی‌شود و به این بهانه که خیبر بازیکنان باکیفیت به اندازه کافی در اختیار دارد، وینگر چپ تیم ملی جوانان در آستانه از دست دادن رقابت‌های انتخابی است.

از سوی دیگر، نبود پرواز مناسب نیز شرایط را برای حضور به‌موقع این بازیکن در اردوی تیم جوانان دشوار کرده است. اگر فارسی نتواند رضایت سرمربی تیمش را جلب کند در بهترین حالت، می‌تواند روز ۱۵ شهریور خود را به اردوی تیم جوانان ایران در ویتنام برساند؛ زمانی که مسابقات مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا به پایان رسیده و حضور او در این رقابت‌ها دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش از این میان دو طرف برای حضور فارسی در اردوی تیم جوانان تفاهم شده بود و قرار بود این بازیکن پس از انجام مسابقه خیبر مقابل آلومینیوم، راهی اردوی ملی شود.

در همین حال امروز شنبه ۷ شهریور کمیته انضباطی به فارسی ۴۸ ساعت مهلت داده تا دفاعیه خود جهت عدم حضور در اردوی تیم جوانان را ارسال کند.

تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا در ویتنام حضور دارد و در حالی آماده برگزاری مسابقات خود می‌شود که عدم حضور به‌موقع یکی از بازیکنان مدنظر کادر فنی، دست این تیم را از نظر انتخاب نفرات با محدودیت مواجه کرده است.