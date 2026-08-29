ساخت جاده روستاهای رزن از مطالبات مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مصطفوی ظهر شنبه در جریان سفر استاندار همدان به شهرستان رزن و در جمع مردم روستای «ملابداغ» با اشاره به ظرفیت‌های این روستا اظهار کرد: ملابداغ از روستاهای بزرگ شهرستان رزن با جمعیت حدود چهار هزار نفر است و با توجه به تراکم جمعیتی و دانش‌آموزی نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساخت‌ها است.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های بهسازی روستا افزود: در برخی روستاها با اجرای یک مرحله عملیات بهسازی بخش قابل توجهی از نیازها برطرف می‌شود اما در ملابداغ به دلیل گستردگی و جمعیت بالا عملیات بهسازی برای سومین بار در حال اجرا است و هنوز بخش قابل توجهی از معابر نیازمند آسفالت و بهسازی هستند.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملابداغ در فاصله بیش از ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد، گفت: چندین روستای بزرگ منطقه از این مسیر استفاده می‌کنند و تکمیل و بهسازی راه دسترسی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد مردم داشته باشد.

مصطفوی ادامه داد: مجوز احداث جاده ۹ متری این مسیر از وزارتخانه اخذ شده و موضوع ماده ۲۳ نیز در سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری بوده است اما با آغاز جنگ روند اجرای آن متوقف شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مردم ملابداغ عنوان کرد: مردم این روستا امسال با تشکیل تعاونی در زمینه خرید و جمع‌آوری گندم ورود کردند و حتی بخشی از گندم منطقه زنجان نیز برای خرید به این منطقه بازگشته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی است.

نماینده مردم رزن و درگزین همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت خدمات عمومی در روستای ملابداغ خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت‌های برق، بهسازی معابر و سایر نیازهای این روستا شد.

مصطفوی در پایان با تقدیر از مردم ملابداغ گفت: مردم این منطقه مردمی پای کار و همراه هستند و امیدواریم با پیگیری مسئولان بخشی از مشکلات زیرساختی این روستا و روستاهای اطراف برطرف شود.