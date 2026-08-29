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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

موج ناپایدار جوی تا دوشنبه کرمانشاه را فرا می‌گیرد

موج ناپایدار جوی تا دوشنبه کرمانشاه را فرا می‌گیرد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از فعالیت موجی ناپایدار تا دوشنبه خبر داد و گفت: وزش باد، افزایش ابر و احتمال گردوخاک از پدیده‌های جوی این مدت است.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی، از امروز شنبه تا دوشنبه موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش ابر و تشدید وزش باد خواهد شد.

وی افزود: وزش باد در ساعاتی از روز یکشنبه قابل توجه خواهد بود و به‌ویژه در نواحی غربی استان می‌تواند با گردوخاک محلی و احتمال نفوذ غبار همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این شرایط در ساعاتی از بعدازظهر امروز و فردا نیز ممکن است موجب رگبارهای موقت و پراکنده شود که احتمال وقوع آن در نواحی کوهستانی نیمه شمالی استان بیشتر است.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوا امروز و فردا در نواحی گرمسیر مختصراً افزایش می‌یابد، اما طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در سطح استان روندی کاهشی خواهد داشت.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دمای هوا از روز چهارشنبه تا پایان هفته مجدداً روندی آرام و افزایشی خواهد داشت.

کد مطلب 6931358

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