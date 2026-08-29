برای نجات جان بیماران در میلاد پیامبر خون اهدا کنیم

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، نوعدوستی و کمک به بیماران، مرکز اهدای خون کرمانشاه آماده پذیرش اهداکنندگان است.
وی افزود: شهروندان میتوانند روز یکشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ برای اهدای خون به مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، گفت: تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران نیازمند، وابسته به حضور مستمر و مسئولانه اهداکنندگان است.
میرزاده ادامه داد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است که میتواند در نجات جان بیماران و کمک به روند درمان آنها نقش مؤثری داشته باشد و امیدواریم مردم استان همزمان با این مناسبت فرخنده در این پویش مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست میشود هنگام مراجعه برای اهدای خون، کارت شناسایی ملی خود را به همراه داشته باشند تا مراحل پذیرش و اهدای خون انجام شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: یک واحد خون اهدایی میتواند با تهیه فرآوردههای مختلف، به نجات جان چندین بیمار کمک کند و از مردم خیر و نوعدوست استان دعوت میکنیم در این اقدام ارزشمند مشارکت داشته باشند.
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