پرهیز از خرید گوشت لاشه از ورودیهای شیراز/ نظارت 110 اکیپ دامپزشکی فارس

قاسم رضائیان زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: با شروع ایام عید نوروز و بیشتر شدن جمعیت مصرف کننده در فارس طرح نظارتی بهداشتی ویژه ایام نوروز توسط بازرسین دامپزکی در سطح استان در قالب 110 اکیپ انجام می شود.

وی ادامه داد: در کلیه شهرستانها بحث نظارت بهداشتی انجام و در همین راستا به شهروندان توصیه می شود از گوشتهایی تهیه کنند که مجاز بوده و دارای مهر دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس عنوان کرد: در استان فارس از 26 اسفند تا 15 فروردین قالب بر 110 اکیپ ،نظارت بر فروش گوشت های بهداشتی دام انجام می شود.

رضائیان زاده افزود: برای رعایت نکات بهداشتی مردم همچنین از خرید و مصرف گوشت های قطعه شده فاقد مجوز خودداری کنند تا مشکلات بیماری مشترک بین دام و انسان در آنها ایجاد نشود و سلامت افراد به خطر نیافتد.