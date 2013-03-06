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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

رضائیان زاده به مهر اعلام کرد:

پرهیز از خرید گوشت لاشه از ورودیهای شیراز/ نظارت 110 اکیپ دامپزشکی فارس

پرهیز از خرید گوشت لاشه از ورودیهای شیراز/ نظارت 110 اکیپ دامپزشکی فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان فارس گفت: مردم از خرید گوشت های بدون مهر دامپزشکی به خصوص فروش لاشه ها در ورودی و خروجی شهر پرهیز کنند.

قاسم رضائیان زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: با شروع ایام عید نوروز و بیشتر شدن جمعیت مصرف کننده در فارس طرح نظارتی بهداشتی ویژه ایام نوروز توسط بازرسین دامپزکی در سطح استان در قالب 110 اکیپ انجام می شود.

وی ادامه داد: در کلیه شهرستانها بحث نظارت بهداشتی انجام و در همین راستا به شهروندان توصیه می شود از گوشتهایی تهیه کنند که مجاز بوده و دارای مهر دامپزشکی است.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس عنوان کرد: در استان فارس از 26 اسفند تا 15 فروردین قالب بر 110 اکیپ ،نظارت بر فروش گوشت های بهداشتی دام انجام می شود.

رضائیان زاده افزود: برای رعایت نکات بهداشتی مردم همچنین از  خرید و مصرف گوشت های قطعه شده فاقد مجوز خودداری کنند تا مشکلات بیماری مشترک بین دام و انسان در آنها ایجاد نشود و سلامت افراد به خطر  نیافتد.

کد مطلب 2012713

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