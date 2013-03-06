وضعيت يحيي زاده تغيير نسبت به قبل نداشته/ شايعات را تكذيب مي كنم

ابوذر دهقاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به گفته پزشكان، بعد از سكته دوم مغزي، وضعيت آقاي يحيي زاده وخيم شده و ضريب هوشي ايشان به 3 رسيده است اما از ديروز صبح كه به كما رفته، وضعيت به همان شكل باقي مانده است.

وي با بيان اينكه به جاي دامن زدن به شايعات كه سبب نگراني خانواده و مردم ميبد مي شود، بهتر است براي ايشان دعا كنيم.

دهقاني همچنين از حضور پرشور مردم ميبد در مراسم دعاي توسلي كه براي سلامتي ايشان در ميبد برگزار شد، افزود: مردم ميبد همواره يار و حامي حجت الاسلام يحيي زاده بوده اند.

به گزارش مهر، از شب گذشته تاكنون شايعات بسياري در مورد مرگ مغزي و رايزني در مورد اهداي عضو اين نماينده ساعي در شهر قوت گرفته كه همه اين موارد توسط خانواده حجت الاسلام يحيي زاده تكذيب شد.

حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده، نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس، 3 روز پيش دچار سكته مغزي شد و سپس به بيمارستان فيروزگر تهران منتقل شد و در حالي كه وضعيت وي رو به بهبودي مي رفت و تنها در تكلم دچار مشكل بود، دچار سكته مجدد شد و از صبح ديروز به كما رفته است.