ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی پرسپولیس مقابل ذوب آهن، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پرسپولیس از نظر فنی بازی قابل قبولی ارائه کرد و روی کار تمرین شده به گل رسید. امروزه استفاده از کنارههای زمین حرف اول را در فوتبال میزند و وقتی حریف بازی بستهای انجام میدهد، سانتر از جناحین راهگشاست. همانطور که این روش برای پرسپولیس جواب داد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بازیکنان پرسپولیس چند موقعیت دیگر هم برای گلزنی داشتند که به راحتی از دست دادند. به نظر میرسد بازیکنان در ضربات آخر مشکل دارند. آنها باید قدر فرصتها را بدانند. به عنوان مثال کریم انصاریفرد و محمد قاضی سال گذشته جزو بهترین بازیکنان تیمشان بودهاند ولی امسال آنطور که باید و شاید گل نزدهاند. آنها باید علاوه بر تمرینات تیمی، به صورت اختصاصی و انفرادی هم کار کنند.
آَشتیانی به عملکرد خوب "نیلسون" دروازهبان پرسپولیس مقابل ذوب آهن اشاره کرد و یادآور شد: نیلسون دروازهبان با کلاسی است و تا اینجا خوب کار کرده. من اصلا توقع نداشتم او در این سطح باشد. نیلسون بر خلاف بیشتر بازیکنان خارجی که به ایران میآیند، بازیکن با تعصبی است و فراتر از انتظار ظاهر شده است.
عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در پایان قهرمانی در جام حذفی را هدف اصلی این تیم دانست و گفت: از همان موقع که کمیته فنی یحیی گلمحمدی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد، قهرمانی جام حذفی را جزو اهدافمان قرار دادیم که خوشبختانه به تدریج به این هدف نزدیکتر میشویم. ما در لیگ شانسی نداریم و همین که در رتبه دو رقمی قرار نگیریم و هواداران را راضی نگه داریم کافی است!
تیم فوتبال پرسپولیس روز سهشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان موفق شد ذوب آهن را با یک گل شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
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