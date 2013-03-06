اروپا همچنان چشم انتظار آینده سیاسی ایتالیا/ امید قاره سبز به تکرار سناریوی انتخاباتی یونان در ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: حدود یک هفته و نیم از انتخابات در ایتالیا می گذرد، اما اینکه چگونه در این کشور باید یک دولت جدید تشکیل شود، هنوز مشخص نیست. چپ گراهای دموکرات، ائتلاف با برلوسکونی را نمی خواهند و برلوسکونی نیز به هیچ وجه مشارکت با ماریو مونتی را نخواسته و "بپه گریلو"، رهبر جنبش پنج ستاره نیز خواهان مذاکره با هیچ گروهی برای تشکیل دولت جدید نیست.

در ادامه آمده است: هر روزی که می گذرد، شرایط فعلی ایتالیا بیشتر وضعیت یونان در ماه می سال گذشته را به یاد می آورد. رای دهندگان یونانی نیز با انتخاب خود، سیستم سیاسی کشورشان را فلج کردند و هر یک از احزاب از کار حزب دیگر ممانعت به عمل می آورد. با هر روزی که می گذرد به نظر می رسد که راه حلی مشابه یونان برای ایتالیا نیز محتمل تر می شود و از دید اروپاییان برگزاری انتخابات جدید در این کشور وسوسه انگیزتر می شود.

"دی سایت" در ادامه نوشت: سال گذشته در یونان حدود شش هفته بعد از اولین تلاش انتخاباتی یک بار دیگر انتخابات برگزار شد. فشارها از طرف برلین و بروکسل بر این کشور وارد شده و آنها صراحتا اعلام کردند که این بار یونانی ها نه تنها درباره دولت آینده خود بلکه همچنین بقا در منطقه یورو تصمیم گیری خواهند کرد؛ که البته چنین تهدیدی از طرف اتحادیه اروپا تا حدودی کارساز شد و در دور دوم در آتن همان دولتی ساخته شد که برلین و بروکسل می خواستند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: برخی در اروپا امیدوارند که مشابه چنین روندی در ایتالیا نیز به وقوع بپیوندد که البته چنین امیدی گمراه کننده است چرا که ایتالیا با وجود شباهتهایی که به یونان دارد، اما تفاوتهایی نیز دارد.

از یک طرف، ایتالیا یک کشور بزرگ با پتانسیلهای اقتصادی بالا و از اعضای اصلی منطقه یورو است و چنین کشورهای بزرگی به سختی تن به فشارها می دهند. اگر چه روی برگه ها و توافقات، نوشته شده است که همه اعضا با هم برابرند، اما در عمل، مسائل در اتحادیه اروپا به نحو دیگری است،

در بخش دیگری از این مطلب آمده است، از طرف دیگر یونان در زمان برگزاری انتخابات زیر چتر نجات یورو و وابسته به کمکها و خیرخواهی های دیگر کشورهای اروپایی بوده و حذف شدن از ائتلاف ارز مشترک یک چشم انداز واقع بینانه برای این کشور بود. اما چنین چشم اندازی را برای ایتالیا نمی توان در نظر گرفت.

به نوشته اکونومیست انگلیس، ایتالیا کشوری بسیار بزرگ است که نباید شکست بخورد و از نظر منطق اروپا نمی تواند این کشور را تهدید به خروج از منطقه یورو کند و پول و کمک نیز این کشور را وسوسه نمی کند.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب با تاکید بر اینکه ساختار دولت جدید در ایتالیا مستقیما علایق اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد، نوشت: شدت گرفتن مجدد بحران (در سایه بن بست سیاسی در ایتالیا)، عواقب وخیمی برای شرایط اجتماعی و اقتصادی دیگر اعضای یورو خواهد داشت. تشکیل دولت جدید در رم به هیچ وجه تنها جنبه ملی ندارد، بلکه یک موضوع سیاست داخلی اروپایی است.

"دی سایت" در پایان امکان تاثیرگذاری اروپا بر شرایط ایتالیا را بسیار کم و در عین حال غیر سازنده ارزیابی کرد.