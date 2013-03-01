به گزارش خبرگزاری مهر،"آلساندرو فورلانی" خبرنگار و کارشناس ایتالیایی در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" اظهار داشت مردم ایتالیا کاملا دلسرد شده اند. هیچ چیزی وجود ندارد که آنها را به حیرت وا دارد. آنها نسبت به اتفاقات پیرامون خود، بی تفاوت شده و خود را با شرایط وفق می دهند.



وی افزود: در عرصه سیاسی نیز وضعیت به همین گونه است. مردم ایتالیا مدتهاست که اعتماد خود به دنیای سیاست را از دست داده اند. ما به این مسئله که دولتمان هر سال عوض شود عادت کرده ایم و حالا یک بار دیگر هرج و مرج بیشتری (بعد از انتخابات) بر کشور ما حاکم شده است.

این کارشناس ایتالیایی در بخش دیگری از این مطلب به انتخابات پارلمانی چند روز گذشته اشاره کرد و اظهار داشت میزان شرکت در انتخابات در ایتالیا در مقایسه با دیگر کشورها همواره خیلی بالا بوده و در سال گذشته 85 درصد بود، اما امسال میزان شرکت در انتخابات حدود 75 درصد بود. این به مفهوم آن است که حدود 4 میلیون ایتالیایی به پای صندوق های رای نیامده اند.

وی در ادامه دلسردی و ناامیدی مردم از برلوسکنی را که بار دیگر به عرصه سیاست گام نهاده از دلایل حضور کم رنگ تر مردم در انتخابات اعلام کرده و همچنین اینکه آنها هیچ گزینه ای را برای انتخاب مناسب نمی دیدند.



این کارشناس ایتالیایی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد که ایتالیا با چپها مسئله و مشکل دارد و همواره این طور بوده است. چپها میزان مالیات مردم را افزایش داده و سیاستهای آنها خانواده های ایتالیایی را از هم می پاشد، چرا که آنها برای جدایی و طلاق تبلیغ می کنند. مردم ایتالیا نگران این هستند که چپگراها فرهنگ و سنتهای ایتالیا را تخریب کنند.

وی در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که ایتالیا کشوری است که در بین رسانه ها صرفا بر روی تلویزیون تاکید می شود و متاسفانه در این کشور فروش روزنامه ها پایین است. در استفاده از اینترنت هم کشور ما نسبت به دیگر کشورهای اروپایی عقب بوده و این به مفهوم بی اطلاعی بسیاری از ایتالیایی ها از اخبار روز و دریافت اطلاعات، تنها از راه تلویزیون است.

این کارشناس ایتالیایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت طرز فکر بسیاری از مردم ایتالیا مانند نامزد کمدین "بپه گریلو" بوده و برای آنها تفاوتی نمی کند که اروپا چگونه فکر کرده و از آنها چه می خواهد بلکه برعکس آنها می خواهند به حال خود رها شوند.