نمایش روزانه 20 انیمیشن در هفته فیلم البرز/پنج شنبه بازدید برای عموم است

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازتاب هفته فیلم پویانمایی در استان البرز با اشاره به اینکه امسال برای دومین سال پیاپی منتخبی از فیلم های هشتمین جشنواره پویا نمایی در کرج به نمایش درآمده است، گفت: در هفته فیلم البرز که از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده در دو سانس صبح و بعد از ظهر روزانه حدود 20 فیلم به نمایش درمی آید.

وی افزود:خوشبختانه با اطلاع رسانی خوب رسانه ای و هماهنگی با مدارس علاوه بر شمار زیادی از دانش آموزان، دانشجویان رشته های هنر از جمله فیلم سازی از این جشنواره استقبال بسیار خوبی داشته اند.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در همین ارتباط از برگزاری کارگاه آموزشی انمیشین در سال آتی خبر داد و گفت: با توجه با استقبال از هفته فیلم استان و با هدف افزایش معلومات و پویایی بیشتر مربیان برای ایجاد انگیزه در کلاسهای کانون، سال آینده نخستین کارگاه آموزشی انمیشین ویژه مربیان پرورش فکری البرز برگزار می شود.



رمضانخانی افزود: این کارگاه در زمره برنامه های بلندمدت کانون برای پرورش خلاقیت و افزایش مهارت مربیان است.



مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور افزود: از 130 فیلم منتخب جشنواره 50 فیلم از ایران و 70 فیلم از سایر کشورها در جشنواره شرکت کرده اند.

نمایش رایگان انیمیشن "تهران 1500" در کرج



وی همچنین یادآور شد: با توجه به استقبال کودکان، دانش آموزان و دانشجویان از هفته فیلم، در فروردین ماه سال آینده انیمیشن تهران 1500 به صورت رایگان در سالن شهید رضا پناهی مرکز کانون پرورش فکری استان البرز در کرج اکران می شود.



به گفته رمضانخانی آخرین روز هفته فیلم البرز روز پنجشنبه 17 اسفند برای بازدید عموم پیش بینی شده است.

در سال جاری منتخبی از فیلم های جشنواره بین المللی پویانمایی علاوه بر تهران در چهار استان کشور از جمله البرز به نمایش درآمده است.

















