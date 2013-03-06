به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور استقبال از نوروز طراحی، ساخت و نصب آثار حجمی و مجسمه های شهری در دستور اداره حجم سازمان زیباسازی قرار گرفته و پس از بررسی و انتخاب، آثار منتخب در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران نصب می‌شود.

آثار برگزیده از طریق اعلام فراخوان استقبال از بهار انتخاب شده و علاوه بر این برخی از آثار منتخب سومین دوسالانه مجسمه‌های شهری از اول بهمن ماه در تهران نصب شده و کار اکران آنها تا آخر اسفند ماه ادامه دارد.

نقاشی روی تخم‌مرغ یک متر و نیمی

برگزاری جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان زیباسازی برای بهبود چهره شهر در طرح استقبال از نوروز است که در آن گروه‌های هنری منتخب همزمان در سه مکان به تزیین احجام تخم مرغی یک و متر نیم متری می‌پردازند، این احجام در ایام نوروز در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته می‌شود.

جشنواره تزیین تخم‌مرغ‌های نوروزی در قالب طرح استقبال از نوروز 92 و با هدف ترویج سنت‌های بومی و ایرانی برای ایجاد شور و نشاط در جامعه از طریق مشارکت هنرمندان رشته‌های تجسمی، خلق آثار هنری مردمی و بهبود فضاهای شهری برگزار می‌شود.

جشنواره تخم‌مرغ‌های رنگی 24 و 25 اسفند ماه در بوستان پرواز در منطقه دو، بوستان شهر در منطقه 12 و بوستان نوروز برگزار می‌شود.