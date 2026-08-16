 تبدیل ایده به ثروت در صنایع خلاق در پارادایم جدید معاونت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین در حاشیه مراسم رونمایی از صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر، با اشاره به نقش تأمین مالی در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و صنایع خلاق اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم در زیست‌بوم دانش‌بنیان و صنایع خلاق، تأمین مالی است و صندوق‌های پژوهش و فناوری یکی از سازوکارهای این حوزه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی صنایع خلاق افزود: ممکن است در حوزه صنایع خلاق مسائل و چالش‌های مختلفی وجود داشته باشد، اما یکی از مسائل مهم و اساسی، تأمین مالی پایدار است. حضور صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر و حمایت معاونت علمی، صندوق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند این صندوق را به یکی از پایه‌ها و حامیان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه صنایع خلاق تبدیل کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور راه‌اندازی یک صندوق تخصصی برای حوزه فرهنگ و هنر را دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: شاید این پرسش مطرح شود که صندوق‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانند از فعالیت‌های صنایع خلاق حمایت کنند، اما پیش از این صندوقی تخصصی که مأموریت اصلی آن توسعه فرهنگ و هنر باشد، در اختیار نداشتیم. تخصصی بودن یک صندوق به این معناست که تمام ظرفیت، تمرکز و مأموریت آن معطوف به حمایت از یک حوزه و زیست‌بوم مشخص باشد.

افشین ادامه داد: البته در حوزه‌های مختلف، صندوق‌های دیگری نیز فعالیت می‌کنند؛ برای مثال در حوزه‌هایی مانند پویانمایی و سایر بخش‌های صنایع خلاق، ظرفیت‌های حمایتی وجود دارد، اما صندوق پژوهش و فناوری توسعه فرهنگ و هنر می‌تواند به‌صورت تخصصی و با تمرکز بر توسعه این حوزه، نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی حضور مجموعه‌های تخصصی و سرمایه‌گذاران در ساختار این صندوق را یکی از نقاط قوت آن عنوان کرد و افزود: با توجه به حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دستگاه تخصصی این حوزه و همچنین مشارکت بخش خصوصی و صندوق نوآوری و شکوفایی، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری یک سازوکار تخصصی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق ایجاد شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که فعالیت این صندوق در سال‌های پیش رو به نتایج ملموسی در اقتصاد صنایع خلاق منجر شود.

وی افزود: فکر می‌کنم راه‌اندازی این صندوق می‌تواند شروع خوبی برای حمایت جدی‌تر از فعالیت‌ها و نخبگانی باشد که در عرصه صنایع خلاق فعالیت می‌کنند و امیدوارم بتوانیم در دو سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

افشین در ادامه به رویکرد جدید معاونت علمی در حمایت از زیست‌بوم نوآوری اشاره کرد و گفت: بر اساس پارادایم جدیدی که برای معاونت علمی طراحی کرده‌ایم، یکی از اهداف اصلی ما این است که بتوانیم ایده و اثر را به ثروت تبدیل کنیم. برای تحقق این هدف، باید به جای تمرکز صرف بر یک بخش، کل زنجیره ارزش را مورد حمایت قرار دهیم.

وی افزود: در این زنجیره، افراد، شرکت‌ها، منابع مالی، شتاب‌دهنده‌ها، پارک‌ها و سایر اجزای زیست‌بوم در کنار یکدیگر دیده می‌شوند. اگر این اجزا به‌صورت هماهنگ عمل کنند، می‌توان مسیر تبدیل ایده‌های خلاق به محصولات، خدمات و کسب‌وکارهای پایدار را هموار کرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به گستردگی حوزه صنایع خلاق خاطرنشان کرد: صنایع خلاق تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود و بخش‌هایی از جمله سینما، صنایع هنری و تجسمی، پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری را دربرمی‌گیرد. هدف ما این است که بتوانیم در این زنجیره، افراد و ظرفیت‌های جدیدی را شناسایی و معرفی کنیم و زمینه رشد و شکوفایی آنها را فراهم آوریم.

وی تأکید کرد: امیدوارم با شکل‌گیری این صندوق و همکاری مجموعه‌های مختلف، طی دو سال آینده بتوانیم شاهد تقویت اقتصاد صنایع خلاق، حمایت مؤثرتر از نخبگان و فعالان این حوزه و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و اثرگذار در عرصه فرهنگ و هنر باشیم.