به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با برگزاری صد و شصت و هشتمین شب تجمعات حماسی مردم ایران، چند رباعی به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب از جمله ماکان نصیری و مسیحا سالاری (شهدای جاوید الاثر این مدرسه) سروده است.

در این اشعار می‌خوانیم:

رباعی اول:

«ماکان» صد و شصت و هشت شب، نایاب است

ایران صد و شصت و هشت شب، میناب است

خوابیده پسر میان لالایی و شعر

مادر، صد و شصت و هشت شب، بی‌خواب است

رباعی دوم:

در کربُبلا حرمله اصغر را زد

با تیرِ سه شعبه، طفل و مادر را زد

میناب پُر از رُباب و اصغر شده بود

روزی که ترامپ تیر آخر را زد

رباعی سوم:

می‌شد ز «مسیحا» خبری داشت کسی

از مدرسه ای کاش می‌آمد جرسی

یک مژده از آوار به مادر نرسید

افسوس نیامد ز «مسیحا» نفسی...

رباعی چهارم:

این بار نمی‌دهیم فرصت به ترامپ

در لیستِ ما رسیده نوبت به ترامپ

ایرانِ حسین می‌فرستند، آری!

امشب صد و شصت و هشت لعنت به ترامپ