به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جابری شاعر معاصر همزمان با برگزاری صد و شصت و هشتمین شب تجمعات حماسی مردم ایران، چند رباعی به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب از جمله ماکان نصیری و مسیحا سالاری (شهدای جاوید الاثر این مدرسه) سروده است.
در این اشعار میخوانیم:
رباعی اول:
«ماکان» صد و شصت و هشت شب، نایاب است
ایران صد و شصت و هشت شب، میناب است
خوابیده پسر میان لالایی و شعر
مادر، صد و شصت و هشت شب، بیخواب است
رباعی دوم:
در کربُبلا حرمله اصغر را زد
با تیرِ سه شعبه، طفل و مادر را زد
میناب پُر از رُباب و اصغر شده بود
روزی که ترامپ تیر آخر را زد
رباعی سوم:
میشد ز «مسیحا» خبری داشت کسی
از مدرسه ای کاش میآمد جرسی
یک مژده از آوار به مادر نرسید
افسوس نیامد ز «مسیحا» نفسی...
رباعی چهارم:
این بار نمیدهیم فرصت به ترامپ
در لیستِ ما رسیده نوبت به ترامپ
ایرانِ حسین میفرستند، آری!
امشب صد و شصت و هشت لعنت به ترامپ
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