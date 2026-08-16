فرماندار میناب: مقابله جدی با تخلفات حوزه سوخت در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در حاشیه نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات سوخت در شهرستان میناب اظهار کرد: اقدامات جاری با هدف مدیریت هوشمندانه مصرف، پیشگیری از بروز تخلفات و تضمین حق شهروندان دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: در همین راستا، افزایش تعداد کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها، افزایش میزان تراکنش این کارت‌ها در مراکز منتخب، شناسایی و برخورد با انباشت غیرمجاز سوخت و همچنین مقابله با متخلفانی که با سوخت‌گیری غیرمتعارف در بازه‌های زمانی کوتاه اقدام می‌کنند، با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

فرماندار ویژه میناب همچنین با هشدار نسبت به برخورد با تخلفات، تاکید کرد: با هرگونه سوءاستفاده از سهمیه و اختلال در فرآیند توزیع سوخت، مطابق با ضوابط و مقررات قانونی برخورد قاطع انجام خواهد گرفت.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه منابع، نظارت مستمر بر روند توزیع، رفع سریع موانع و رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان بخش‌های مختلف تاکید کرد و خواستار هماهنگی حداکثری دستگاه‌های متولی برای ساماندهی امور و جلوگیری از بروز چالش در فرآیند تامین و توزیع سوخت شد.