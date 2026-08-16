برنامه مسابقات والیبال قهرمانی جهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انصراف چهار تیم آمریکا، جمهوری چک، پورتوریکو و ژاپن از حضور در رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان، فدراسیون جهانی والیبال برنامه جدید این مسابقات را بعد قرعه کشی اعلام کرد.

۲۰ تیم شرکت کننده در مرحله مقدماتی در پنج گروه چهار تیمی زیر به مصاف یکدیگر می‌روند:

گروه A قطر، تونس، فرانسه و ونزوئلا

گروه Bایتالیا، کوبا، هند و رومانی

گروه C آرژانتین، برزیل، مکزیک و لهستان

گروه D اسپانیا، مصر، بلغارستان و ترکیه

گروه E ایران، چین‌تایپه، پاکستان و الجزایر

گروه F چین‌تایپه، مصر، آمریکا و ترکیه

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران با هدایت آرش صادقیانی در مرحله مقدماتی به ترتیب به مصاف الجزایر (۲۸ مرداد)، پاکستان (۳۰ مرداد) و چین تایپه (یکم شهریور) می‌رود.

برنامه کامل مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۸ مرداد

ساعت ۱۱:۳۰؛ آرژانتین – لهستان

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – الجزایر و ایتالیا – رومانی

ساعت ۱۷:۳۰؛ قطر – ونزوئلا و اسپانیا – ترکیه



پنج شنبه ۲۹ مرداد

ساعت ۱۱:۳۰؛ فرانسه – تونس

ساعت ۱۴:۳۰؛ برزیل – مکزیک و کوبا – هند

ساعت ۱۷:۳۰؛ چین تایپه – پاکستان و بلغارستان – مصر



جمعه ۳۰ مرداد

ساعت ۱۱:۳۰؛ آرژانتین – مکزیک

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – پاکستان و ایتالیا – هند

ساعت ۱۷:۳۰؛ قطر – فرانسه و اسپانیا – بلغارستان



شنبه ۳۱ مرداد

ساعت ۱۱:۳۰؛ تونس – ونزوئلا

ساعت ۱۴:۳۰؛ برزیل – لهستان و کوبا – رومانی

ساعت ۱۷:۳۰؛ چین تایپه – الجزایر و مصر – ترکیه



یکشنبه یکم شهریور

ساعت ۱۱:۳۰؛ آرژانتین – برزیل

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – چین تایپه و ایتالیا – کوبا

ساعت ۱۷:۳۰؛ قطر – تونس و اسپانیا – مصر



دوشنبه دوم شهریور

ساعت ۱۱:۳۰؛ فرانسه – ونزوئلا

ساعت ۱۴:۳۰؛ مکزیک – لهستان و هند – رومانی

ساعت ۱۷:۳۰؛ پاکستان – الجزایز و بلغارستان – ترکیه

در پایان مرحله مقدماتی، ۱۶ تیم برتر جدول رده‌بندی ترکیبی راهی مرحله یک‌هشتم نهایی می‌شوند و چهار تیم انتهای جدول از ادامه رقابت‌ها کنار خواهند رفت.

پس از مرحله یک‌هشتم نهایی، هشت تیم برتر به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود می‌کنند و چهار تیم پیروز این مرحله نیز به نیمه‌نهایی راه خواهند یافت. در ادامه، دیدارهای مدال برنز و فینال برای تعیین تیم‌های سوم و قهرمان جهان برگزار می‌شود.

دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریورماه به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود.

آیدین پوزش، سینا حضرتی، آکام ابراهیم‌نژاد، سید امیررضا میرحسینی، آژوان نمازی، آرش اشرفی، حمزه آقچه‌لی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، پارسا مقصودی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده ۱۴ بازیکن اعزامی هستند.

مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل می‌دهند.