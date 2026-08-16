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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

ورود دیوان محاسبات کشور به نقل‌ و انتقال درآمدهای نفتی

ورود دیوان محاسبات کشور به نقل‌ و انتقال درآمدهای نفتی

مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال اقدام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول به‌موقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستی‌ها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، به دادسرای دیوان ارسال خواهدشد.

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 6917823
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
      پاسخ
      مردم باید بدانندکه پول فروش نفت و معادن کجا هزینه میشود و به جیب چه کسانی میرود؟چرا بسیاری معادن دست خصوصی هاست؟یک نفر با زجرونداری زندگی کند ویکی میلیاردمیلیارد،ازمعادن سود ببرد،ویا میلیاردمیلیاردازبانک وام بگیرد و یه بیچاره برای ده میلیون آواره ی این بانک وآن بانک ،این بی عدالتی است@!@@

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