جديدترين اثر تصويري شجريان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، شامل اجراهای تصویری "رندان مست" و "مرغ خوشخوان" به کارگردانی محمدرضا هنرمند از سوی شرکت فرهنگی هنری دل آواز و مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.



محمدرضا شجريان كه براي اجراي تور موسيقايي "دلبر صنم" در خارج از ايران به سرمي‌برد، طي پيامي از مردم خواست كه از كپي كردن اين اثر جديد خودداري كنند.

بخش نخست این اثر تصویری، "رندان مست" دردستگاه همايون با آهنگسازی مجید درخشانی، محمد رضا شجریان و حسام السلطنه مراد و اشعاری از مولانا، حافظ، مالک الشعرای بهار و سعدی است. همچنین بخش دوم این اثر نیز " مرغ خوشخوان" نام دارد که آهنگ آن از محمدرضا شجریان با تنظیمی از مجید درخشانی است. اشعار مرغ خوشخوان نیز از حافظ، مولانا، ملک الشعرای بهار و بابا طاهر انتخاب شده اند.



دو اثر "رندان مست" و "مرغ خوشخوان" ، پیش تر در قالب آلبومی صوتی روانه بازار نشر فرهنگی شده بودند که امروز هر دو آن ها به شکل کاری تصویری بار دیگر به بازار آمدند.



محمدرضا ابراهيمي، عود، حامد افشاري، قيچك باس، مهدي اميني، بم تار و رباب، رادمان توكلي، تار، سينا جهان آبادي، كمانچه، مجيد درخشاني، تار، حسين رضايي‌نيا، دف و دايره، مژگان شجريان، سه تار، رامين صفايي، سنتور، شاهو عندليبي، ني، حميد قنبري، تنبك، كاوه معتمديان، كمانچه و مهرداد ناصحي، قيچك آلتو، نوازندگاني هستند كه محمدرضا شجريان را در اين دو اثر همراهي کرده اند.



آلبوم تصويري "کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز" متعلق به اجراي كنسرت تالار وزارت كشور است و آوا مشكاتيان به عنوان طراح گرافيك و عليرضا سلطاني به عنوان عكاس در اين اثر حضور دارند.

