طرح آرامش بهاری در 37 بقعه متبركه استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران، با بیان اینکه این طرح با هدف استفاده از ظرفيت‌های فرهنگی بقاع متبركه و تبديل آن‌ها به قطب فرهنگی در جوار امامزادگان و بقاع متبركه استان اجرايی می‌شود افزود: ارتقاء سطح فرهنگی و همچنين بالا بردن سطح معارف اسلامی و ارائه تسهيلات لازم برای مسافران نوروزی از اهداف اجرای طرح آرامش بهاری است افزود: اجرای اين طرح از 28 اسفندماه در 37 بقعه متبركه استان آغاز و تا 15 فروردين‌ماه سال آينده ادامه دارد.



مدير‌كل اوقاف و امور‌ خيريه استان زنجان با تاکید بر اینکه ارج نهادن و تقويت باورهای دينی و مذهبی، بهره‌برداری مطلوب از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبركه از جمله محورهايی است كه در اين طرح دنبال می‌شود ادامه داد: ارتقاء سطح فكری و فرهنگی، بهره‌گيری از ظرفيت‌ها، بهره‌برداری معنوی از فضای بقاع متبركه و امامزادگان در ايام نوروز، تبليغ و ترويج فرهنگ وقف در جوار امامزادگان، خدمات‌رسانی مطلوب و ايجاد رضايت و علاقه‌مندی در زائران، آماده‌سازی اماكن برای حضور نوجوانان و جوانان از جمله اهداف طرح آرامش بهاری است.



حجت‌الاسلام باقری ادامه داد: در اجرای اين طرح برنامه‌های متنوع فرهنگی، معنوی شامل قرائت دعای تحويل سال، توزيع بسته‌های اطلاع رسانی، ايستگاه‌های صلواتی، اقامه نماز جماعت، معرفی بقاع و موقوفات شاخص و مسابقات فرهنگی با محوريت امامزادگان و بقاع متبركه در مدت 17 روز اجرا می‌شود.



مدير‌كل اوقاف و امور‌ خيريه استان زنجان افزود: با توجه به ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مقارن با پنجم فروردين‌ماه ويژه برنامه‌هايی متناسب با اين ايام در امامزادگان و بقاع متبركه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام باقری افزود: برای لحظه تحويل سال نو برنامه‌های مختلفی در‌نظر گرفته شده است و مقرر شده تا امسال اين برنامه در چهار آستانه،‌ امامزاده و بقعه شاخص استان اجرا ‌شود.



مدير‌كل اوقاف و امور‌ خيريه استان زنجان با بيان اين‌كه بقاع متبركه به‌عنوان قطب‌های فرهنگی بايد مورد توجه قرار گيرد، ابراز كرد: مقام معظم رهبری تأكيد فراوانی بر اين امر داشته و بارها عنوان كرده‌اند كه امامزادگان بايد به قطب‌های فرهنگی تبديل شوند تا در جوار اين اماكن مقدس جاونان با زوايای مختلف دين مبين اسلام آشنا شوند



حجت الاسلام باقری از برپايی خيمه‌های معرفت در امامزاده‌های شاخص استان خبر داد و گفت: امسال اين خيمه‌ها در جوار امامزاده سيد‌ابراهیم زنجان، قيدار نبی(ع) و امامزاده اسماعيل(ع) ابهر برگزار می‌شود.



مديركل اوقاف و امور خيريه استان زنجان به برپايی غرفه‌های پاسخگويی به شبهات دينی زائران گردشگر اشاره كرد و افزود: برگزاری گفتمان‌های دينی و مشاوره‌ در بخش‌های مختلف به زائران و غرفه كودك نيز از ديگر برنامه‌‌هايی است كه در طول اين مدت در جوار امامزادگان استان برگزار می‌شود.



