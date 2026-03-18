۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

اجرای طرح«آرامش بهاری، بیعت با ولایت»در بقاع متبرکه کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح آرامش بهاری با شعار «بیعت با ولایت» در ۴۵ بقعه متبرکه استان طی نوروز ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بی‌بدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم ولایتمدار منطقه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، افزود: برنامه فاخر و سراسری «آرامش بهاری» از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین با اجرای برنامه‌های فرهنگی، فراهم‌سازی امکانات لازم و آماده‌سازی ۳۲۰ زائرسرا، میزبان زائران و مسافران نوروزی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارائه خدمات متنوع به زائران، تقویت انسجام و معنویت در ایام نوروز برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: این طرح شامل میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از برنامه‌های معنوی در بقاع متبرکه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه در بقاع متبرکه برنامه‌های تبلیغی و مشاوره‌ای انجام می شود، ادامه داد: غرفه‌هایی در کنار بقاع متبرکه برپا می‌شود تا خیمه‌های معرفت با محوریت پاسخگویی به مسائل شرعی، شبهات دینی و برنامه‌های مشاوره‌ای در حوزه خانواده و سبک زندگی اسلامی فعال باشند.

وی بیان کرد: این طرح با هدف ایجاد فضایی معنوی و پرنشاط برای زائران و تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی در جامعه برگزار می‌شود.

