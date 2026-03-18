اجرای طرح«آرامش بهاری، بیعت با ولایت»در بقاع متبرکه کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بی‌بدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم ولایتمدار منطقه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، افزود: برنامه فاخر و سراسری «آرامش بهاری» از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین با اجرای برنامه‌های فرهنگی، فراهم‌سازی امکانات لازم و آماده‌سازی ۳۲۰ زائرسرا، میزبان زائران و مسافران نوروزی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ارائه خدمات متنوع به زائران، تقویت انسجام و معنویت در ایام نوروز برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: این طرح شامل میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از برنامه‌های معنوی در بقاع متبرکه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اینکه در بقاع متبرکه برنامه‌های تبلیغی و مشاوره‌ای انجام می شود، ادامه داد: غرفه‌هایی در کنار بقاع متبرکه برپا می‌شود تا خیمه‌های معرفت با محوریت پاسخگویی به مسائل شرعی، شبهات دینی و برنامه‌های مشاوره‌ای در حوزه خانواده و سبک زندگی اسلامی فعال باشند.

وی بیان کرد: این طرح با هدف ایجاد فضایی معنوی و پرنشاط برای زائران و تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی در جامعه برگزار می‌شود.