کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه کنگره دو روزه بزرگداشت علامه حاجی کلباسی در مسجد حکیم اصفهان آغاز به کار کرد.

در این همایش که مردم و نیز روحانیون از داخل و خارج کشور ونیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله مظاهری رئیس حوزه علمیه استان اصفهان، آیت الله استادی عضو مجلس خبرگان رهبری و نیز آیت الله مقتدایی عضو مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری حضور داشتند.

به گزارش مهر،حاجی کلباسی از علمای بزرگ و به نامی است، که دارای شش فرزند و همگی از جمله مراجع تقلید و صاحب کتاب‌های بسیاری بوده‌اند.

از مهمترین برنامه این همایش پیام رهبر معظم انقلاب به این کنگره ویژه است.