40 مجتهد شاگردعلامه حاجی کلباسی بودند/ اخلاق حاجی کلباسی برای مراجع آموزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه کنگره بزرگداشت علامه حاجی کلباسی که در مسجد حکیم اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ایشان تولد در سال 1180 هـ.ق در اصفهان و دوران زندگی با سید حاجی شفتی بوده است که پس از تحصیل در نزد پدر عازم نجف می‌شود و نزد مرحوم کاشف الغطاء و سید بحر العلوم به علم آموزی می‌پردازد.

وی افزود: ایشان پس از آن عازم کربلا شده و در نزد استاد تمام وحید بهبهانی و سید علی طباطبایی صاحب کتاب ریاض به علم آموزی پرداخت.

رئیس کنگره علامه حاجی کلباسی تصریح کرد: پس از آن به اصفهان باز می‌گردد و به کاشان برای آموختن علم نزد مرحوم نراقی و پس از آن به قم نزد میرزای قمی برای آموختن و اخذ اجازه روایی می‌رود که این دوران علم آموزی ایشان برای همه طلاب و اساتید و دانشگاهیان درس است.

وی ادامه داد: ایشان پس از آن به اصفهان آمده و به تدریس می‌پردازد رونقی به حوزه علمیه می‌دهد.

مقتدایی افزود: 120نفر از طلاب آن زمان در درس وی شرکت داشتند که حداقل 40 نفر آنان مجتهد بوده‌اند.

رئیس کنگره علامه حاجی کلباسی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به تألیفات این عالم بزرگ اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ دو دوره، دوره فقه به قلم خود نوشته است که یکی از آنان کتاب منهاج الهدایت الی احکام الشریعه و دیگری کتاب شوارع الهدایه است که مرحوم کاشف الغطاء به خط خود بر کتاب شوارع الهدایه تقریظ نوشته است و بسیار از آن تعریف کرده است.

وی گفت: کسی که نخستین رساله عملیه توضیح المسائل فارسی به نام نخبه را تألیف می‌کند و در زمان او چاپ و نشر داده می‌شود و آنقدر مورد استقبال قرار می‌گیرد که مراجع قرن همگی این رساله را حاشیه می‌زنند و فتوای خود را در حاشیه این کتاب می‌نگارند.

آیت الله مقتدایی ادامه داد: برخی از این علمای بزرگ که بر رساله این عالم عالیقدر حاشیه نگاشته‌اند، شیخ انصاری، سید محمد کاظم یزدی صاحب کتاب عروه‌الوثقی، آخوند خراسانی صاحب کتاب کفایه، میرزای شیرازی، عبدالکریم حائری یزدی و بزرگان دیگر بوده‌اند.

رئیس کنگره علامه حاجی کلباسی گفت: این مراسم‌ها به منظور تجلیل از مقام شامخ علم، تکریم از عالم، تشویق از علما و نیز روشن‌گری و بیان‌گری برای جامعه اسلامی و به خصوص نسل جوان است که بفهمند چه نخبگان و بزرگوارانی در علم و عمل بودند و چه برکاتی داشتند.

وی افزود: کسانی همچون علامه حاجی کلباسی که به این فیض مبارک رسیدند به برگزاری این گونه جلسات نیازی ندارند چرا که آنان به فیض بالای لقای پروردگار رسیدند.

رئیس کنگره علامه حاجی کلباسی تصریح کرد: در این مراسم‌ها فقط شمه‌ای از رفتار و اخلاقشان مطرح می‌شود که حتی برای مراجع نیز هنوز هم آموزنده است.

وی در بخشی از صحبت‌های خود به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد علامه حاجی کلباسی اشاره کرد و گفت: "وی با سید شفتی در شهر نجف دوران طلبگی رفیق شدند و با یکدیگر هم حجره‌ای بودند که پس از تحصیل به اصفهان آمده و سید شفتی نیز به دلیل علاقه خود به ایشان از گیلان به اصفهان آمدند".

آیت الله مقتدایی به نقل از رهبری افزود: "حاجی کلباسی در مسجد حکیم و سید شفتی در مسجد سید اصفهان به اقامه نماز پرداختند و پایان عمر رفاقتی صمیمی با هم داشتند که این رفاقت برای همه درس است".

رئیس کنگره علامه حاجی کلباسی افزود: این عالم بزرگوار درس را واجب می‌دانست که طلاب بایستی به این مطلب توجه داشته باشند.