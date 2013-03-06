ترکمن ها، سپاه فتح الفتوح ایران هستند/ بی مهری نسبت به خصوصی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمدباقر خرازی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع علمای اهل سنت آق قلا افزود: با جور و جفای تزارهای روسی، مناطقی از کشورمان را براساس برخی قراردادها که زمان آن نیز به اتمام رسیده، از دست دادیم و امروز باید سعی و تلاش کنیم تا دوباره آن سرزمین ها را پس بگیریم.

وی یادآور شد: شاید این حرف ها مطلوب برای مسئولین نباشد، اما بدور از جنگ و خونریزی و با کار فرهنگی و سیاسی این مهم صورت خواهد گرفت.

به گفته خرازی، زمانی می توانیم بر دنیا غلبه کنیم تا پارس بزرگ و فرهنگ خاص آن از بین نرود.

وی در خصوص کار اقتصادی در دولت حزب الله گفت: امروز مبلغ 4 هزار میلیارد دلار سرمایه های ایرانی در کشورهای دیگر است، که اگر این میزان پول وارد کشور شود، دیگر نیازی به بانک جهانی و بانک اسلامی با محوریت عرب ها نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: معتقدیم ملت ایران، باید ثروتمند باشد و باید از پول و قدرت برای عزت اسلامی استفاده کرد.

مدیرمسئول روزنامه حزب الله ایران گفت: طرح دولت حزب اله، طرحی نو برای اداره کشور است و برنامه ریزی های خوب و منسجمی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: روحانیت در واقع محور همه فعالیت ها است و ما به عنوان یک روحانی، برای تغییر چهره واقعی حزب اله که پشت چهره امروزی پنهان شده، پا به عرصه گذاشته ایم.

خرازی تصریح کرد: حمایت جامع و کامل از خصوص سازی به معنای واقعی بخش خصوصی در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی که متاسفانه مورد بی تدبیری و بی توجهی واقع شده و تنها توسط عده ای خاص انجام می شود، ما را بنا داشت، تا وارد این عرصه شویم.

وی ادامه داد: نشان دادن، آداب و اخلاق سیاسی از جمله اهداف دولت حزب الله است، که متاسفانه در این دولت اصلا به این مهم توجه نشد.

به گفته وی، تعهد انقلابی به رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمع کردن همه کارگزاران و خدمتگزاران راستین به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با صلاحدید و نظر مقام معظم رهبری، احیاء حس اعتماد مردم به مسئولان و دولت از دیگر اهداف و برنامه های دولت حزب الله است.