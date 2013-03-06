برگزاری سومین نمایشگاه اسناد و نقشه های تاریخی خلیج فارس در بندرعباس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، در این نمایشگاه که از سوی اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه برگزار شده است 48 سند و نقشه دست‌چین شده از آرشیو اسناد موجود درباره خلیج‌فارس به نمایش گذاشته شده است. "رامین صیرفی فر" مسئول مخازن آرشیوی اداره اسناد وزارت خارجه در این رابطه گفت: این سومین نمایشگاهی است و در آن اسناد و نقشه هایی از خلیج فارس به نمایش گذاشته می شود که در نمایشگاه های پیشین به نمایش درنیامده است.

وی افزود: اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی اولین و قدیمی ترین آرشیو اسناد در ایران است که دارای اسنادی از سال 868 هجری قمری تا 1346 شمسی بوده و شامل هفت میلیون برگ سند است. کار فهرست نویسی این اسناد به پایان رسیده و حدود یک میلیون و 300 هزار برگ هم به صورت اسکن شده برای استفاده محققان قابل دسترسی است.

صیرفی فر یادآور شد: در مخزن اسناد نمایندگی های ایران در خارج از کشور، نیز حدود 40 میلیون برگ سند وجود دارد که با توجه به موضوع مورد تحقیق و درخواست نهادها این اسناد تا سال 1357 در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.

همچنین "احمد منتظران" رایزن سیاسی دفتر مطالعات سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه از به نمایش گذاشته شدن تولیدات بخش انتشارات این دفتر در نمایشگاه مذکور خبر داد. به گفته وی، هدف دفتر مطالعات تولید ادبیات سیاسی و بین المللی برای دانشجویان و دیپلماتهای ایران در سراسر جهان است. در این راستا کتابهای مختلفی در بخش منابع تولید شده که از جمله آنها می توان به کتابهای موضوعی و کتابهای سبز برای معرفی کشورها و میزان روابط آنها با ایران اشاره کرد.

منتظران در ادامه اظهار داشت: موضوعات منطقه ای مانند همکاری های منطقه ای اکو در قالب تعهدات منطقه ای در کتابهایی با عنوان مرجع در زمینه حقوق بین الملل و روابط بین الملل برای دانشجویان و محققان تهیه شده است. تهیه بولتن های مربوط به تولیدات مراکز مطالعاتی و مجلات تخصصی به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی نیز از دیگر فعالیتهای این دفتر است.