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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

طوفان درخت كهنسال ابركوه را از پا درآورد

طوفان درخت كهنسال ابركوه را از پا درآورد

ابركوه - خبرگزاري مهر: مسئول ستاد حوادث غيرمترقبه ابرکوه گفت: وزش طوفان شديد به سرعت 120 كيلومتر در ساعت، درخت پده در روستاي هاروني كه يكي از درختان كهنسال كشور بود را از ريشه درآورد.

جواد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به گزارش های رسیده، وزش بادهای سنگین که از ساعاتی پیش آغاز شده است اکنون به ماکسیمم 119 کیلومتر در شهر ابرکوه رسیده است.

وی افزود: طوفان باعث پرتاب شدن کانکس نگهبانی سایت گورخر در منطقه چاه گیر شده است و نگهبانی که در آن مستقر بود نیز دچار آسیب شده است.

شمس گفت: بعد از روستای هارونی نیز حدود 10 تیربرق دچار آسیب و یا واژگون شده است و برق روستاهای هارونی و اسفندآباد از سه ساعت پیش قطع است ضمن اینکه برق روستای فیض آباد در مسیر ابرکوه به یزد نیز با تلاش مسئولان در حال وصل شدن است.

وی گفت: در حال حاضر بواسطه شدت باد امکان هیچ فعالیتی برای رفع مشکلات وجود ندارد.

فضای خانه ها نیز مملو از گرد و غبار است و نفس کشیدن را با مشکل روبرو کرده است.

صدای غرش طوفان باعث وحشت مردم و به خصوص کودکان شده و شهر کاملأ تعطیل است.

این در حالی است که مردم روستاهای بخش بهمن با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستند و به گفته رئیس شورای اسلامی اسفندآباد طوفان با سرعت بیشتری نسبت به مرکز شهرستان جریان دارد.

بسياري از محورهاي ابركوه از جمله محور دهشير - ابركوه كاملا مسدود شده است و شعاع ديد به شدت كاهش يافته است.

کد مطلب 2013302

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