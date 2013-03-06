طوفان درخت كهنسال ابركوه را از پا درآورد

جواد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنا به گزارش های رسیده، وزش بادهای سنگین که از ساعاتی پیش آغاز شده است اکنون به ماکسیمم 119 کیلومتر در شهر ابرکوه رسیده است.

وی افزود: طوفان باعث پرتاب شدن کانکس نگهبانی سایت گورخر در منطقه چاه گیر شده است و نگهبانی که در آن مستقر بود نیز دچار آسیب شده است.

شمس گفت: بعد از روستای هارونی نیز حدود 10 تیربرق دچار آسیب و یا واژگون شده است و برق روستاهای هارونی و اسفندآباد از سه ساعت پیش قطع است ضمن اینکه برق روستای فیض آباد در مسیر ابرکوه به یزد نیز با تلاش مسئولان در حال وصل شدن است.

وی گفت: در حال حاضر بواسطه شدت باد امکان هیچ فعالیتی برای رفع مشکلات وجود ندارد.

فضای خانه ها نیز مملو از گرد و غبار است و نفس کشیدن را با مشکل روبرو کرده است.

صدای غرش طوفان باعث وحشت مردم و به خصوص کودکان شده و شهر کاملأ تعطیل است.

این در حالی است که مردم روستاهای بخش بهمن با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستند و به گفته رئیس شورای اسلامی اسفندآباد طوفان با سرعت بیشتری نسبت به مرکز شهرستان جریان دارد.

بسياري از محورهاي ابركوه از جمله محور دهشير - ابركوه كاملا مسدود شده است و شعاع ديد به شدت كاهش يافته است.